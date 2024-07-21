Нумізмати України цікавляться грошима з різних металів: це не лише срібло та золото. Навіть новачок-колекціонер цілком може дозволити додати до своєї колекції античні мідні монети. В інтернет-магазині Monitex можна знайти зразки лише за кілька сотень гривень.

Цінність мідних виробів

Деякі колекціонери-початківці помилково вважають, що цінність мають тільки золоті або срібні вироби. Звісно, тип металу формує половину вартості. Проте украй важливими є й інші особливості. Наприклад, якщо певний правитель античності керував імперією лише кілька років, а тираж монет невеликий, навіть мідний зразок коштуватиме дуже дорого.

Також вкрай важливий стан монети. Золото дійшло до наших днів практично в ідеальному стані, але мідь зберегти набагато складніше. Адже метал набагато швидше покривається корозією, позбутися якої досить проблематично.

Античні гроші з міді – це не просто гроші давніх часів. Це справжній носій інформації. Наприклад, з їхньою допомогою дізнаються про правителів певного часу. Крім того, зображення на поверхні дозволяють дізнатися:

як виглядав той чи інший правитель зовні;

як виглядали боги, які часто прикрашали аверс;

про одяг жителів на той час;

про рід занять у певному регіоні.

Варто відзначити, що вміння авторів монет заслуговують найвищої похвали. Незважаючи на невеликий розмір зображень, усі деталі передавалися дуже точно. Наприклад, на профілі правителя виднілося окреме волосся.

Монетні системи античного світу

Згадуючи про античність, найчастіше йдеться саме про Стародавню Грецію. Розрізняють три основні монетні системи античності:

Міленська – найдавніша. Фокейська – її монети знаходять навіть в Україні. Перська.

Перші дві системи використовували переважно золото, а перська – сплав золота і срібла. Мідні вироби також активно використовувалися. Їх було дуже багато, але номінал був невисоким: від 1/16 від золотої або срібної монети і нижче.