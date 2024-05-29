Давід Арахамія на конференції «Investing and Rebuilding Ukraine's Future» 27 травня

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запропонував іноземним бізнесменам вкладати кошти в розвиток децентралізованого опалення в українських містах.

Про це Давид Арахамія сказав у понеділок, 27 травня на конференції, що проходить в Таллінні, пишуть «НикВести».

За його словами, що для опалення міста достатньо одного теплопункту. Їх будівництво допоможе перейти до децентралізованої енергетичної мережі та позбавитися вугільної промисловості.

— Ви можете вкласти приблизно 5 мільйонів євро в одну теплоцентраль, щоб опалювати місто, це дає вам можливість зменшити інвестиції з тим самим прибутком. Центральна влада не може на це вплинути, тому ви можете домовитися з мером маленького міста і запустити свій проект, — сказав Давид Арахамія.

Під час свого виступу політик представив презентацію, в якій йшла мова про те, що на даний момент 90% житлового сектору України не відповідає європейським енергетичним кодексам енергоефективності.

Презентація Давида Арахамії. Скриншот з відео

Проблеми з розробкою схеми теплопостачання у Миколаєві

У лютому 2019 року у Миколаєві презентували проєкт Demoukrainadh та схеми оновленого теплопостачання. Це мало б дозволити оптимізувати розподіл тепла у місті. А у травня того ж року заступнику директора департаменту енергетики міської ради повідомили про підозру у розтраті 750 тисяч гривень на створення схеми теплопостачання Миколаєва.

Виявилося, що департамент енергетики закупив за завищеною ціною послуги із закупівлі схеми теплопостачання міста. СБУ встановила, що у грудні 2018 року заступник директора Андрій Слободяник поставив свій підпис на акті приймання-передачі послуг, забезпечивши оплату 1,2 мільйона гривень на розробку схеми теплопостачання без фактичного виконання робіт.

У лютому 2023 року «Миколаївоблтеплоенерго» звернулося до мера Олександра Сенкевича з проханням створити робочу групу з розробки нової схеми теплопостачання міста.

Під час однієї з сесій міської ради підняли питання створення нової схеми енергоефективності за 15 мільйонів гривень. Однак для прийняття цієї пропозиції не вистачило голосів.

Наразі у міській раді сподіваються повернути у міський бюджет 1,2 мільйона гривень, які були витрачені у 2018 році на створення недійсної схеми теплопостачання в місті.

На початку травня департамент енергетики Миколаєва оголосив останній тендер для завершення проєкту NEFCO. На реконструкцію тепломереж планують витратити ще ₴4,6 мільйона гривень.