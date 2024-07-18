Арештовано майно довіреної особи Януковича Миколи Янковського. Фото: СБУ

Арештовано майно довіреної особи Януковича на понад 1 мільярд гривень, який підозрюється у фінансуванні окупаційних угруповань РФ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними «Української правди», йдеться про Миколу Янковського, він був довіреною особою президента-втікача Віктора Януковича та входив до забороненої Партії регіонів.

Микола Янковський. Фото: Цензор.НЕТ

Загальна сума заблокованих активів становить понад 1 мільярд гривень. Мова йде про банківські рахунки та 4 квартири у Києві, будинок та землю поблизу столиці, а також 7 авто преміум класу, серед яких Maybach.

Арештовано майно довіреної особи Януковича Миколи Янковського. Фото: СБУ Арештовано майно довіреної особи Януковича Миколи Янковського. Фото: СБУ Арештовано майно довіреної особи Януковича Миколи Янковського. Фото: СБУ

За матеріалами справи, ще до початку повномасштабної війни екснардеп виїхав за кордон та організував оптове виробництво медпрепаратів для незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».

«Насамперед це знеболювальні засоби для аптечок рашистів та військових шпиталів самопроголошених республік. Для виробництва медикаментів екснардеп задіяв підконтрольну йому фармкомпанію у тимчасово захопленій Горлівці на Донеччині. Після відкриття рахунків у «республіканському банку ДНР» підприємство фігуранта щорічно сплачувало до бюджету терористичної організації «ДНР» податки, які згодом йшли на фінансування незаконних збройних формувань», — йдеться у повідомленні.

Щодо екснардепа та інших фігурантів триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності.

Арештовано майно довіреної особи Януковича Миколи Янковського. Фото: СБУ

Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру в дезертирстві 15 колишнім охоронцям експрезидента-втікача Віктора Януковича. Вони втекли до Росії у 2014 році.