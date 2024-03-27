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Банк розвитку Ради Європи надасть Україні кредит на €100 мільйонів для компенсацій за знищене житло в рамках нового проєкту «НОМЕ. Компенсація за знищене майно».

Про це повідомив Мінфін.

Учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сімʼї зможуть отримати компенсацію за знищене через бойові дії житло у вигляді сертифікатів на придбання житла. У межах проєкту передбачено понад 2 000 житлових сертифікатів — це дозволить майже 5 700 українцям отримати компенсацію. Проєкт діятиме по всій Україні.

Компенсацію надаватимуть за допомогою послуги «єВідновлення». Після автоматизованої перевірки заяву на отримання сертифікату опрацьовуватиме та схвалюватиме спеціальна Державна комісія з компенсації. Стан розгляду заяви можна буде бачити в мобільному застосунку «Дія».

Житловий сектор України залишається одним із найбільш постраждалих внаслідок війни — загальні збитки оцінюють майже у $50 мільярдів.

Як працює «єВідновлення» на Миколаївщині

Від 10 травня в Україні діє програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення».

Миколаївська область увійшла в п'ятірку регіонів, що є лідерами за кількістю отриманих компенсацій за пошкоджене майно у межах програми «єВідновлення».

Так, протягом року жителям Миколаївської області, чиє майно було пошкоджено внаслідок російської агресії, виплатили 140 мільйонів гривень в рамках програми.

Як відомо, з 1 січня 2024 року українці, які зробили ремонт пошкодженого житла внаслідок російської агресії за власний кошт, можуть також претендувати на виплату компенсації.

У вересні 2023 року миколаївець, засуджений за колабораціонізм, подав заявку на компенсацію пошкодженого російським обстрілом майна за програмою «єВідновлення». Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зауважив, що колаборант не отримає грошей від держави.

Раніше Миколаївщина увійшла у п'ятірку областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновлення» подали найбільше. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

Наразі в Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновлення».

А в січні цього року перший житель Миколаєва придбав квартиру за житловим сертифікатом «єВідновлення».