Собака - це надійний та вірний товариш, який потребує не лише уваги, а й відповідного догляду. Враховуючи його потреби в прогулянках, активностях та харчуванні, власник забезпечує йому щасливе життя та хороше самопочуття. Щоб орієнтуватися в особливостях тварини, визначте його вік, вагу, породу та стан здоров’я. Якщо присутні певні проблеми, потрібно підібрати відповідну дієту. Найпростішим способом буде придбати готовий раціон з лінійки Optimeal, який буде підтримувати собаку та її звичну енергійність.

У цій статті український виробник корму для тварин Оптіміл детально опише особливості та переваги беззернового корму для собак.

Що таке беззерновий корм для собак?

Беззернові сухі корми для собак - це вибір здорового та натурального харчування для вашого улюбленця. Таке харчування не містить жодних злаків або злакової клейковини, що робить їх ідеальним вибором для тварин з харчовою алергією або непереносимістю глютену. До того ж беззерновий раціон належить до гіпоалергенного, що дозволяє надати вашому улюбленцю збалансоване та поживне харчування.

Однією з переваг беззернових кормів вважається їхня наближеність до природного харчування собак. У природі хижаки, такі як наші пухнасті улюбленці, не споживають зернові. Вони харчуються переважно м'ясом та рибою, які складають основну частину якісного беззернового корму. Завдяки цьому, тварина отримує потрібну кількість білка для здорового росту та функціонування організму.

Переваги беззернових кормів

Недарма беззернові корми відрізняються особливою популярністю. Власники собак можуть помітити позитивний ефект при правильному виборі якісного раціону та коректному розрахунку порцій. Варто обрати такий раціон, щоб відчути наступні переваги:

Поліпшення стану шкіри та шерсті у собаки - один із ключових показників її здоров’я. Спеціальний корм може позитивно вплинути на зовнішній вигляд, оскільки зазвичай містить більше високоякісних тваринних компонентів, таких як свіжо приготоване м'ясо, що належать до важливих джерел білка та жирів. Вміст природних омега-3 жирних кислот, дозволяє отримати блискучу та приємну на дотик шерсть. Зменшення газів. Зернові продукти, такі як пшениця та кукурудза, іноді можуть призводити до неприємних наслідків у собак - часті виділення газів та дискомфорт у шлунку. Втім, корм Optimeal може допомогти зменшити ці проблеми. Він містить пребіотик Actigen та клітковину, які сприяють розвитку корисних бактерій у кишківнику собаки. Це не лише зменшує утворення газів, а й допомагає полегшити травлення тварини. Комфортне самопочуття. Правильне харчування позбавляє тварину чутливості та не містить інгредієнтів, які тварина не переносить. Завдяки цьому, вдасться уникнути неприємних симптомів та продовжити тварині якісне й щасливе життя. Вони не будуть страждати від подразнень, блювоти та линяння, тому зможуть тішити своїх власників активною та веселою поведінкою.

Основні потреби дорослих собак у харчуванні

Кожна собака унікальна, тому потреби відрізняються. Щоб зрозуміти чого потребує ваша тварина, важливо спостерігати за нею, а також враховувати її фізіологічні характеристики. Універсальною відповіддю про потреби домашнього улюбленця буде високоякісний корм, який складається з натуральних інгредієнтів. Якщо ж у вашої собаки проявилась алергія, яка може виникнути, як в маленькому, так і дорослому віці, необхідно подбати про відповідний раціон. Обрати якісне харчування слід якомога швидше, щоб запобігти розвитку негативних симптомів та навіть захворювань.

Корм від Optimeal розроблений з урахуванням стандартів якості та безпеки. Виробники заздалегідь врахували різні потреби собак, тому розділили своє харчування на декілька лінійок. Зокрема, присутні пропозиції для різного віку, оскільки з ростом та розвитку, організм улюбленця змінюється та потребує іншого співвідношення компонентів. Якщо у вашої тварини присутні алергічні реакції, ідеальним стане беззерновий корм, який виготовляється за Swiss Pet Nutrition Group технологією. Унікальна рецептура та суворий процес перевірок дозволяє досягти високої якості, тому раціон Optimeal належить до суперпреміум класу.