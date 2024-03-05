Біткоїн встановив новий історичний рекорд. Фото: Depositphotos

Біткоїн досягнув історичного максимуму у 69 тисяч 202 доларів, перевищивши минулий рекорд, встановлений у листопаді 2021 року з позначкою 68 тисяч 999 доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Курс біткоїна продемонстрував зліт з жовтня – майже на 160%, з яких 44% припали на лютий.



Видання пише, що зростанню вартості криптовалюти сприяли інвестори, які вкладають гроші в спотові біржові криптопродукти США, а також перспектива падіння відсоткових ставок.



У 2024 році вартість Біткоїн перевершила традиційні активи, зокрема акції та золото. Коефіцієнт, що порівнює ціну криптовалюти з ціною дорогоцінного металу, перебуває на найвищому рівні за останні два роки.

Як повідомлялось раніше, 27 лютого ціна Біткоїн піднялася до 57 тисяч 36 доларів, що є найвищим показником з кінця 2021 року. Інша криптовалюта Ether піднялася до 3 тисяч 275 доларів, що є найвищим показником з квітня 2022 року.

Нагадаємо, мешканець Миколаївщини «зламав» сервери американської компанії і за два роки отримав криптовалюти приблизно на понад 75 мільйонів гривень.