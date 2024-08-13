Газова станція «Суджа», фото росЗМІ

Росія та Україна мають намір зберегти трубопровідний потік газу до Європи, навіть незважаючи на військові дії в Курській області поблизу транзитного пункту в Суджі.

Про це йдеться у публікації Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.

Повідомляється, що обидві сторони конфлікту мають фінансовий стимул для підтримки потоку газу.

— Для Києва транзит газу забезпечує найважливіші кошти для його змученої війни економіки — на суму близько 1 мільярда доларів — у той час як Європа залишається одним з найбільших покупців російського газу.

Суджа є транскордонним пунктом для транзиту російського газу до Європи, ілюстративна карта ENTSOG

«Україна має вагомі підстави для захисту інфраструктури, оскільки трубопроводи можуть стати об'єктами військових атак», — йдеться у матеріалі.

Один із співрозмовників видання зазначив, що будь-яке випадкове пошкодження ключової інфраструктури на газоприймальній станції може призвести до припинення поставок.

Російський постачальник «Газпром» не відповів на запитання медіа щодо планів щодо майбутніх потоків. Міністерство енергетики України відмовилося від коментарів.

«Ми маємо намір продовжувати надавати послуги з перевезення газу в рамках угоди», — йдеться у заяві «Нафтогазу» України, яка посилається на угоду щодо транзиту газу, термін дії якої спливає у грудні.

Австрія, Словаччина та Молдова продовжують імпортувати російський газ через Україну.

Газовимірювальна станція «Суджа» знаходиться на російсько-українському кордоні і могла перейти під контроль України від початку операції. Як випливає із аналізу фотографій, опублікованих Радіо Свобода, на станції «Суджа» є сліди руйнувань. Адміністративна будівля на території ДВС «Суджа» повністю зруйнована, також пошкоджено один із майданчиків із трубами. Водночас у понеділок вранці Газпром стверджував, що продовжує експорт газу через «Суджу» до Європи у звичайному обсязі.

Що відбувається у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові спробували прорвати кордон та закріпитися у Суджанському та Коренівському районах Курської області.

Губернатор регіону Олексій Смирнов 12 серпня доповів лідеру РФ Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів у Курській області «перебувають під контролем противника».

Президент України Володимир Зеленський увечері 12 серпня підтвердив проведення операції у Курській області. За його словами, це було необхідним для забезпечення безпеки прикордонних районів від російських військових.