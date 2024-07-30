Booking.com, фото: Getty Images

Частка ринку Booking.com в Іспанії за останні п'ять років коливалася від 70% до 90%, що призвело до накладення штрафу у розмірі 413 мільйонів євро.

Про це повідомляє Euractiv.

Іспанський антимонопольний орган (CNMC) наклав на онлайн-турагентство Booking.com штраф у розмірі 413 млн євро за зловживання монопольним становищем протягом останніх п'яти років. Цей штраф є найбільшим в історії Іспанії за порушення антимонопольного законодавства.

«Через найкраще позиціонування готелів з великою кількістю бронювань на Booking.com інші онлайн-агентства не змогли вийти на ринок або розширитися», – йдеться в заяві CNMC.

За даними CNMC, частка ринку Booking.com в Іспанії, яка є другою за популярністю туристичною країною після Франції, коливалася від 70% до 90% протягом останніх п'яти років.

Також повідомляється, що Booking.com є домінуючим гравцем на європейському ринку з часткою понад 60%.

Нагадаємо, у Миколаєві почали працювати інспектори відділу безпеки дорожнього руху та паркування управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міськради – у перший день роботи інспекторами було накладено 23 штрафи за неправильну стоянку, зупинку та паркування.