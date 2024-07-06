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Станом на початок липня 2024 року загальний борг України перед Міжнародним валютним фондом зріс до 13,85 мільярда доларів.

Таким чином, Україна посіла друге місце серед найбільших боржників МВФ, свідчать дані Міжнародного валютного фонду.

Найбільшим боржником Фонду упродовж багатьох років залишається Аргентина. У 2018 році цій країні виділили максимальну за всю історію МВФ кредитну лінію на 57 мільярдів доларів. Однак незабаром вона знову опинилася у важкому становищі й звернулася до МВФ у 2022 році за ще одним кредитом розміром 44 мільярди доларів. Наразі зобов'язання Аргентини перед МВФ становлять 40,94 мільярда доларів.

Тривалий час другим найбільшим боржником залишався Єгипет. Нині його борг перед МВФ становить 13,59 мільярда доларів, що на 0,26 мільярда доларів менше, ніж в України.

Сумарно на трьох найбільших позичальників МВФ припадає майже половина (46%) усіх кредитів фонду. А загальна сума непогашеної заборгованості перед МВФ станом на 4 липня 2024 року становить 150,44 мільярда доларів. Непогашені кредити перед фондом мають 94 країни.

До великих боржників МВФ також належать:

Еквадор (8,55 мільярда доларів);

Пакистан (8,37 мільярда доларів);

Ангола (3,95 мільярда доларів);

Колумбія (3,71 мільярда доларів);

Кенія (3,39 мільярда доларів);

Гана (3,05 мільярда доларів);

Кот-д'Івуар (3,04 мільярда доларів);

Бангладеш (2,84 мільярда доларів);

Коста-Рика (2,67 мільярда доларів).

Нагадаємо, у серпні 2024 року закінчується пільговий період, протягом якого Україна не сплачувала зовнішні борги. До цього протягом двох років кредитори погодилися призупинити ці виплати.