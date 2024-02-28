Bosch, LG і Sony закривають свої останні магазини в Росії. Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Компанії Bosch і Sony закривають свої останні магазини в Росії. Компанія LG вже закрила всі магазини.

Про це повідомляє російський «Коммерсантъ».

Співробітник сервісної підтримки Sony повідомив, що магазини закриваються через припинення постачання. За його словами, три магазини у Москві працюватимуть до літа, щоб розпродати залишки. Bosch закрила всі магазини, окрім одного, де планують розпродати залишки товару.

Досі роздрібні партнери закордонних виробників не закривали магазини в РФ, щоб уникнути штрафів від орендодавців, кажуть учасники ринку. На місці магазинів компаній, що пішли, вже відкриваються точки продажу постачальників з Туреччини та Китаю.

У техпідтримці LG повідомили, що всі магазини бренду «через зупинку постачання» вже закрилися.

Нагадаємо, раніше найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, закрив свої представництва у Москві та Санкт-Петербурзі 22 січня та пішов з Росії.

Також головний для російських імпортерів банк Китаю зупинив усі розрахунки з РФ.

Банки Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) через ризик вторинних санкцій обмежили розрахунки з Росією та почали закривати компаніям та фізособам рахунки.