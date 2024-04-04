В 2024 році місцеві бюджети Миколаївщини отримали 6,4 млн плати за ліцензії на алкоголь, тютюн і пальне. Фото з відкритих джерел

У першому кварталі 2024 року платники Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів майже 6,4 мільйона гривень плати за ліцензії на продаж алкоголю, тютюну і пального.

Про це повідомило Управління контролю за підакцизними товарами Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

У порівнянні з першим кварталом минулого року надходження збільшились на 1,3 мільйона грн, або на 26,%.

У січні – березні 2024 року платникам регіону видано 1690 ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, з них:

1592 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;

67 ліцензій на право зберігання пального;

21 ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним;

8 ліцензій на право оптової торгівлі пальним;

2 ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (рідинами, що використовуються в електронних сигаретах).

Поряд з цим, у Миколаївській області анульовано 357 ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним.

Нагадаємо, у січні-лютому 2024 року мешканці Миколаївської області сплатили до місцевих бюджетів 812,8 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб.