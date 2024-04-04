У першому кварталі 2024 року платники Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів майже 6,4 мільйона гривень плати за ліцензії на продаж алкоголю, тютюну і пального.
Про це повідомило Управління контролю за підакцизними товарами Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.
У порівнянні з першим кварталом минулого року надходження збільшились на 1,3 мільйона грн, або на 26,%.
У січні – березні 2024 року платникам регіону видано 1690 ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, з них:
Поряд з цим, у Миколаївській області анульовано 357 ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним.
Нагадаємо, у січні-лютому 2024 року мешканці Миколаївської області сплатили до місцевих бюджетів 812,8 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб.
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У першому кварталі 2024 року платники Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів майже 6,4 мільйона гривень плати за ліцензії на продаж алкоголю, тютюну і пального.
Про це повідомило Управління контролю за підакцизними товарами Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.
У порівнянні з першим кварталом минулого року надходження збільшились на 1,3 мільйона грн, або на 26,%.
У січні – березні 2024 року платникам регіону видано 1690 ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, з них:
Поряд з цим, у Миколаївській області анульовано 357 ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним.
Нагадаємо, у січні-лютому 2024 року мешканці Миколаївської області сплатили до місцевих бюджетів 812,8 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб.