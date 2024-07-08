Місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже 15 мільйонів гривень від ліцензування алкоголю, тютюну та пального.
Про це повідомили в пресслужбі Головного управління ДПС в Миколаївській області.
За перше півріччя 2024 року до бюджетів області надійшло майже 15 мільйонів гривень від підприємців, які купили ліцензії на продаж алкоголю, тютюну, рідин для електронних сигарет і пального. Ця сума вище на 3,1 мільйона гривень, ніж у минулому році.
У цьому ж періоді було видано 3241 ліцензію на продаж різних товарів:
Також управління анулювало 596 ліцензій на торгівлю цими товарами.
Нагадаємо, протягом січня-квітня 2024 року платники Миколаївщини зі своїх доходів сплатили до бюджетів понад 4 мільярди податку на доходи фізосіб.
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Місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже 15 мільйонів гривень від ліцензування алкоголю, тютюну та пального.
Про це повідомили в пресслужбі Головного управління ДПС в Миколаївській області.
За перше півріччя 2024 року до бюджетів області надійшло майже 15 мільйонів гривень від підприємців, які купили ліцензії на продаж алкоголю, тютюну, рідин для електронних сигарет і пального. Ця сума вище на 3,1 мільйона гривень, ніж у минулому році.
У цьому ж періоді було видано 3241 ліцензію на продаж різних товарів:
Також управління анулювало 596 ліцензій на торгівлю цими товарами.
Нагадаємо, протягом січня-квітня 2024 року платники Миколаївщини зі своїх доходів сплатили до бюджетів понад 4 мільярди податку на доходи фізосіб.