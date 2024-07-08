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Місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже 15 мільйонів гривень від ліцензування алкоголю, тютюну та пального.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління ДПС в Миколаївській області.

За перше півріччя 2024 року до бюджетів області надійшло майже 15 мільйонів гривень від підприємців, які купили ліцензії на продаж алкоголю, тютюну, рідин для електронних сигарет і пального. Ця сума вище на 3,1 мільйона гривень, ніж у минулому році.

У цьому ж періоді було видано 3241 ліцензію на продаж різних товарів:

2996 ліцензій на роздрібну торгівлю алкоголем, тютюном і рідинами для електронних сигарет;

143 ліцензії на зберігання пального;

78 ліцензій на роздрібну торгівлю пальним;

16 ліцензій на оптову торгівлю пальним;

8 ліцензій на оптову торгівлю алкоголем, тютюном і рідинами для електронних сигарет.

Також управління анулювало 596 ліцензій на торгівлю цими товарами.

Нагадаємо, протягом січня-квітня 2024 року платники Миколаївщини зі своїх доходів сплатили до бюджетів понад 4 мільярди податку на доходи фізосіб.