Наслідки повені в Афганістані. Фото з відкритих джерел

На півночі Афганістану в результаті повені, спричиненої сильними зливами, загинули 50 людей.

Про це повідомляє видання Reuters.

Речник міністерства Абдул Матіна Канії повідомив, що після сильних дощів сталася повінь у більш ніж п'яти районах Баглана. Деякі сім'ї заблоковані та потребують термінової допомоги.

Він додав, що за даними на вечір 10 травня прогнозувалися два сильні шторми.

«Міністерство внутрішніх справ направило в цей район групи рятувальників і вертольоти, але через брак приладів нічного бачення в вертольотах ця операція може бути невдалою», — сказав речник.

В сво чергу у МВС країни не виключають, що кількість загиблих у північній провінції Баглан ще може зрости.

Нагадаємо, як у Бразилії через сильні дощі загинули 57 людей.