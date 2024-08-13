Візуалізація проекту, ілюстрація Миколаївська міська рада

Новий Центр з надання адміністративних послуг відкриється у Заводському районі Миколаєва за адресою проспект Центральний, 11/5.

Як повідомляє Миколаївська міська рада, проєкт реалізується у співпраці з Данською радою у справах біженців (DRC). Більшу частину робіт профінансує Міністерство закордонних справ Данії. Нещодавно було проведено публічну закупівлю через майданчик Prozorro і визначено підрядника. За проєктом він має виконати цілий комплекс робіт.

Зазначимо, що згідно з даними системи публічних закупівель ProZorro, вартість робіт складе 9 мільйонів 345 тисяч гривень. З них 8 мільйонів 175 тисяч надасть DRC, а бюджет Миколаєва профінансує лише частину робіт на суму 1 мільйон 170 тисяч гривень. Підрядником стала компанія «ІТЦ «МИКОЛАЇВБУД». Тристоронню угоду між виконавцем робіт, Управлінням капітального будівництва міськради та Представництвом Датської ради у справах біженців уклали 31 липня.

Календарний план фінансування робіт відповідно до договору Календарний план фінансування робіт відповідно до договору

Підрядник, згідно тендерної документації повинен буде відремонтувати приміщення, зробити систему водопостачання та водовідведення, купити необхідне устаткування, зробити вентиляцію, а також систему пожежної сигналізації, модульного газового пожежогасіння, систему опалення, охоронної сигналізації, контролю доступу та відеоспостереження. Вхід до будівлі обладнають пандусом, аби забезпечити доступність для маломобільних громадян, також виконають благоустрій прилеглої території.

Візуалізація проекту, ілюстрація Миколаївська міська рада Візуалізація проекту, ілюстрація Миколаївська міська рада

Відповідно до умов договору, «ІТЦ «МИКОЛАЇВБУД» має завершити усі роботи до 10 грудня 2024 року.

Нагадаємо, у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані можуть оновити свої військово-облікові дані.

Мобільні ЦНАПи працюватимуть у чотирьох громадах Миколаївщини.