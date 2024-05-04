Поромна переправа. Ілюстраційне фото

Королівство Данія розглядає можливість допомоги Миколаєву у створенні тимчасової поромної переправи через річку Південний Буг, щоб уникнути транзиту вантажівок через саме місто.

Про це в інтервʼю РБК-Україна сказав посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен.

За словами посла, містом проїжджає багато фур через закритий порт, що призводить до забруднення довкілля та руйнування доріг. Запропонована переправа дозволить уникнути цього, сприяючи відновленню економічної діяльності у регіоні.

— Ми також розглядаємо інфраструктурні проекти. Одна з проблем Миколаєва полягає в тому, що через місто проїжджає багато фур – порт закритий, тому все доводиться везти на фурах. Отже, містом, мостом через річку рухаються тисячі вантажівок. Тому ми запропонували та вивчаємо, чи можемо ми допомогти у створенні тимчасової поромної переправи через річку Південний Буг, що означало б, що всі вантажівки не їхали б через місто, бо це забруднює довкілля та руйнує дороги. Ми дуже уважно вивчаємо економічну діяльність, яку можна відновити, тому звертаємося до місцевих компаній, щоб дізнатися, чи можемо їм допомогти, – сказав Оле Егберг Міккельсен.

Варто підкреслити, що у 2023 році Данія вже виділила на відновлення Миколаївщини понад 100 мільйонів доларів.

Початок співпраці Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

На початку листопаду Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Головний акцент у пакеті допомоги — на Миколаєві та Миколаївській області.

Також в листопаді запрацювали Офіс відновлення та розвитку Миколаївської області та Офіс відновлення та розвитку міської громади Миколаєва.

Крім того, Королівство Данія розглядає початок співпраці з Миколаєвом в сфері кораблебудування, як тільки це дозволить військова ситуація в Україні. Він вважає, що миколаївські заводи можуть стати конкурентами суднобудівним Польщі, Кореї та Китаю.

Післявоєнна відбудова Миколаєва

Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Ще один навчальний заклад, який відбудують данці, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.