ДБР: директор держпідприємства перерахував ₴12 млн на ремонт об'єкта у Маріуполі вже після його окупації. Фото: ДБР

Держбюро розслідувань повідомило, що викрило керівника держпідприємства, який перерахував 12 мільйонів гривень на ремонт об'єкта в Маріуполі вже після його окупації.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Працівники ДБР повідомили про підозру виконуючому обов’язки директора одного з держпідприємств Маріуполя, який під час дії воєнного стану розтратив майже 12 мільйонів на фіктивному ремонті у захопленому росіянами місті», — йдеться у повідомленні.

За даними ДБР, 21 лютого 2022 року посадовець уклав договір для проведення робіт на держпідприємстві з приватною компанією. Через повномасштабне вторгнення РФ на територію України виконання робіт стало неможливим. Однак, за даними слідства, посадовець виїхав з тимчасово окупованого Маріуполя на підконтрольну територію, звідки особисто погодив перерахування оплати у сумі 11,6 мільйонів гривень на рахунки приватної компанії за ремонт.

Працівники Бюро провели у посадовця обшук, під час якого вилучили готівку та документи.

Раніше Нацполіція заявила, що у Києві викрили схему розкрадання коштів на ремонті доріг. У оборудках підозрюють гендиректора комунальної корпорації з експлуатації автомобільних шляхів та службових осіб підрядних організацій.