ДнепроГЕС після російської атаки. Фото: с відкритих джерел.

У випадку, якщо Росія поставила мету зруйнувати Дніпровської ГЕС, то ракетні атаки по дамбі можуть продовжитися.

Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

За словами міністра, після руйнування Каховської дамби від росіян можна очікувати найгіршого.

— Тут треба зрозуміти: чи це свідомий удар був по греблі, чи це просто вони не влучили в ГЕС. Якщо це свідомий удар і вони мають на меті якраз руйнування самої греблі ГЕС, то, безумовно, ці атаки будуть повторюватися і будуть вони атакувати саме дамбу, – сказав Герман Галущенко.

Міністр зазначив, що наслідки ракетної атаки по ДніпроГЕС — складні. Зараз на станції відбувається дефектація обладнення, після чого фахівці зможуть визначити який час потрібен на відновлення роботи ГЕС. Але, скільки часу потрібно буде для того, щоб станція повернулася до попередніх показників генерації енергії — невідомо.

Галущенко зазначив, що якщо обладнання потребуватиме ремонту, то це займе коротші терміни, але якщо воно знищено повністю і його треба виготивляти з нуля, то це займе більше часу.

Як відомо, під час обстрілів України 22 березня російські війська влучили по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Одна з ракет влучила у тролейбус з людьми, який рухався дамбою ДніпроГЕСу. Він згорів.

Ігор Сирота розповів, що у ДніпроГЕС було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. Одна з ракет влучила в опору, розбиті підкранові балки. Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Масштаби наслідків будуть зрозумілі протягом дня.

Через удар по гідроелектростанції ДніпроГЕС у Запоріжжі стався масштабний витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

Раніше повідомлялося, що міжнародні партнери можуть допомогти «Укргідроенерго» у відновленні Дніпровської гідроелектростанції.

Внаслідок пошкодження ДніпроГЕС було втрачено 20% регуляційних потужностей Укргідроенерго. Наразі тривають оцінки збитків.