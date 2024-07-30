Міністр фінансів Сергій Марченко. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Станом на кінець липня дефіцит бюджету України становить 500 мільярдів гривень.

Найбільше грошей потрібно для армії, зокрема, на заробітні плати військовим, розповів в інтерв’ю «РБК-Україна» міністр фінансів Сергій Марченко.

У травні дефіцит бюджету становив 5 мільярдів доларів, а у липні збільшився до 6 мільярдів доларів, повідомив Сергій Марченко. Він також зазначив, що зараз необхідно перекрити ті потреби, які утворилися після перекидання грошей для забезпечення військових на закупівлю озброєння для ЗСУ. Тому загальна потреба складає 500 млрд гривень (приблизно 12 млрд доларів).

«Чи це задовольняє відповідні військові органи? Звичайно, ні. Вони оперують, як правило, цифрами, які починаються з трильйонів», — каже Сергій Марченко.

Разом з цим міністр фінансів зазначив, що для вирішення проблеми дефіциту бюджету парламент має підтримати відповідні урядові ініціативи.

«Якщо парламент підтримає урядові ініціативи щодо джерел додаткових надходжень на 500 млрд гривень, значить ми спроможні на складні рішення. Якщо ми не знайдемо ці кошти, то вже у вересні можуть бути перебої з грошовими виплатами. І я про це відверто кажу. Тому зараз критично важливо ухвалити необхідні рішення», — додав посадовець.

Нагадаємо, на 2024 рік у бюджеті Миколаєва на ремонт дорожнього покриття у місті закладено у 5 разів менше, ніж у попередньому році внаслідок дефіциту коштів.