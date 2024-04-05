Радники Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича задекларували свої доходи за минулий рік — торік кожен з них заробив майже більше 300 тисяч гривень заробітної плати.

Про це свідчить інформація опублікована в Державному реєстрі декларацій, пишуть «НикВести».

Іван Сміренський зправа

Іван Сміренський працює на посаді радника Миколаївського міського голови з 14 грудня 2020 року

Штатний радник Миколаївського міського голови Іван Сміренський з 2007 року є частковим власником кафе площею 171 квадратний метр та інтернет-кафе з 2008 року.

Крім того, радник мера у 2012 та 2014 роках взяв в оренду у Чорноморської міської ради дві земельних ділянки площею 108 та 150 квадратних метрів. Також з 2021 року він орендує в Миколаєві квартиру.

Іван Сміренський володіє з 2004 року мотоциклом Honda CBR та їздить на пікапі Ford F-150. Цю автівку радник мера Миколаєва придбав у 2020 році за 100 тисяч гривень.

За 2023 рік Іван Сміренський заробив 559 тисяч гривень та отримав 48 тисяч гривень доходу від надання майна в оренду. Грошей на банківських рахунках немає, проте він зберігає 35 тисяч доларів готівкою.

Сергій Карцев, архівне фото «НикВести»

Сергій Карцев обіймає посаду радника Миколаївського міського голови з 25 березня 2021 року

З 2007 року він володіє квартирою площею 126 квадратних метрів та гаражем у Миколаєві. Його донька та дружина також володіють навпіл квартирою площею 52 квадратних метри та у спільній власності володіє частиною нежитлового приміщення площею 599 квадратних метри у Миколаєві.

Крім того, дружина та донька придбали у 2023 році земельну ділянку площею 6 тисяч 890 квадратних метрів у Миколаєві.

Крім того, Наталя Карцева володіє з 2009 року офісом площею 67,9 квадратних метрів та дачним будинком у Коблевому площею 253 квадратних метри та гаражем.

Сергій Карцев у 2020 році придбав Toyota Camry 2020 року за 976 тисяч гривень, а його дружина їздить на Kia Rio 2013 року випуску.

В якості радника міського голови у 2023 році Сергій Карцев заробив 490 тисяч гривень та отримав пенсію у розмірі 134 тисяч гривень.

Його дружина Наталя Карцева отримала 238 тисяч гривень доходу від зайняття професійною діяльністю. Подружжя Карцевих зберігає готівкою 21 тисячу доларів, 314 тисяч гривень ще 216 тисяч гривень Сергій Карцев зберігає на банківському рахунку.

Олександр Герасименя, архівне фото «НикВести»

Олександр Герасименя почав працювати радником мера Миколаєва з 12 липня 2023 року

Олександр Герасименя у 2023 році отримав 538 тисяч гривень в якості радника Миколаївського міського голови також 238 тисяч гривень зарплати він отримав від управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення міської ради, яке він очолював до червня 2023 року.

Дружина Олександра Герасимені придбала у 2023 році квартиру 44,7 квадратних метри. Крім того, з 2001 року вона має право власності на квартиру площею 68,3 квадратних метри та дачний будинок площею 16 квадратних метри у Миколаєві.

Також радник отримав 197 тисяч гривень пенсії.

Михайло Талпа, фото з відкритих джерел

Михайло Талпа працював радником міського голови з 7 червня 2021 року – по 7 серпня 2023 року

Володіє з 2020 року будинком в селі Актове площею 47 квадратних метрів та вартістю в 34 тисячі 90 гривень. З 2013 року Михайло Талпа задекларував у власності дві квартири площею 46 та 37 квадратних метри, які знаходяться в Миколаєві. Крім того, радник володіє з 2009 року двома земельними ділянками в селі Сливине загальною площею 1839 квадратних метри.

З 2014 року Михайло Талпа їздить на автомобілі Toyota Avalon 2007 року випуску.

Також Михайло Талпа володіє частками у двох компаніях ТОВ «Голден-Грейн» та «Агромаксимус», які займаються вирощуванням зернових культур.

У 2023 році Михайло Талпа отримав 2 мільйони 77 тисяч гривень доходу від підприємництва, 239 тисяч гривень заробітної плати працюючи на Миколаївській ТЕЦ та 357 тисяч гривень в якості радника Миколаївського міського голови.

Федір Панченко, архівне фото «НикВести»

З червня 2022 року депутат Федір Панченко працює помічником Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича

Федір Панченко з 2013 року володіє квартирою площею 67 квадратних метрів.

Також у 2021 році він придбав автомобіль Hyundai Tucson 2021 року випуску за 1 мільйон 260 тисяч гривень також він володіє автомобілем Daewoo Nexia 1996 року випуску. Його дружина у 2021 році придбала автомобіль Volkswagen Beetle 2012 року за 235 тисяч гривень.

У 2023 році Федір Панченко отримав 306 тисяч заробітної плати отримана за основним місцем роботи. Його дружина отримала 140 тисяч гривень та 11 тисяч гривень профспілкових виплат, працюючи на державному підприємстві «Миколаївський Морський Торговельний Порт», також вона отримала 80 тисяч гривень виплат для ВПО та 10 тисяч гривень при народженні дитини.

Федір та Тетяна Панченко зберігають 270 тисяч гривень готівкою ще 30 тисяч гривень Федір Панченко зберігає на банківському рахунку.

Нагадаємо, що народні депутати від фракції «Слуга Народу», які у Верховній Раді представляють інтереси мешканців Миколаївської області, подали декларації про свої доходи за 2023 рік.