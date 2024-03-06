Зелене місто набагато приємніше для життя, ніж позбавлені рослинності кам'яні джунглі. Щоб насадження в міському середовищі були здоровими і красивими, за ними потрібен систематичний догляд, що включає обрізку, полив, обробку захисними засобами. А для забезпечення безпеки та управління зеленими насадженнями необхідний спил дерев. Видаленню підлягають рослини, які засохли, перебувають в аварійному стані або заважають будівництву та розвитку інфраструктури.

Значення дерев для міського середовища

Зелені насадження в міському середовищі не тільки тішать око і дають тінь, а й допомагають у вирішенні багатьох екологічних проблем. Їхні функції в міському середовищі різноманітні:

Створення естетично привабливого вигляду міста.

Очищення повітря. Листя виділяє кисень, поглинає вуглекислий газ, працює як фільтр для очищення повітря від пилу, сажі та інших забруднень.

Оздоровлення міської атмосфери за рахунок виділення хвоєю і листям фітонцидів та іонізації повітря.

Зниження температури повітря в спеку. Процес випаровування води листям супроводжується зменшенням температури навколишнього середовища. Крони затінюють тротуари та стіни будинків, що зменшує кількість відбитого тепла.

Поглинання шуму. Листова маса гасить звуки та знижує рівень міського шуму.

Захист ґрунту від пересихання, ерозії, зсувів.

Створення природного біорізноманіття. Зелені насадження дають корм і житло різним видам тварин.

Поліпшення психологічного стану городян, зниження рівня стресу.

Створення умов для відпочинку, рекреації та соціального життя. Зелені зони - традиційні місця для занять спортом, проведення пікніків і святкових заходів.

Дерево середніх розмірів за добу виділяє обсяг кисню, достатній для дихання 3 осіб. Один гектар зелених насаджень на добу виділяє 180-200 кг кисню, поглинає 230-280 кг вуглекислого газу, а впродовж року затримує пил та інші суспензії в кількості від 40 т (хвойні) до 100 т (листяні). Ці факти підтверджують, що зелені насадження сприяють підвищенню якості життя та покращенню здоров'я містян.

Як доглядати за деревами в місті

Забруднені повітря і ґрунт великих міст погано позначаються на здоров'ї рослин, тому за ними необхідний особливо ретельний догляд. До комплексу агротехнічних заходів з догляду за насадженнями входять:

Обрізка дерев для підтримання заданої форми, проріджування крони, видалення сухих, уражених і жируючих гілок, омолодження рослини.

Полив нових посадок, а також осінній вологозарядковий полив до 100 л на одне насадження.

Кореневі та позакореневі підживлення мінеральними добривами, склад яких підбирається відповідно до сезону.

Закладення механічних ушкоджень стовбура та гілок.

Обробки проти шкідників і хвороб.

Зрошення крон водою в суху і спекотну погоду.

Розпушування, прополка, мульчування пристовбурних кіл, обрамлення їх валиками для утримання води.

Утеплення на зиму теплолюбних видів.

Догляд за міськими деревами має бути систематичним і професійним, тільки в такому разі він дасть гарний результат. Також важливо стежити за станом насаджень і своєчасно викликати арбористів для спилювання дерев, що мають ознаки аварійності.

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Причини для спилювання дерев: коли це необхідно

Приводи для спилювання дерев у міському середовищі можуть бути різними - від усунення загрози обвалення до перепланування зелених зон. Найчастіше доводиться видаляти насадження з таких причин:

Небезпека нещасних випадків і матеріальних збитків через падіння аварійних або старих дерев.

Зміни міської інфраструктури, що вимагають спилювання дерев, які заважають будівництву, прокладанню комунікацій або знаходяться в охоронній зоні ЛЕП та інших об'єктів.

Ураження хворобами і шкідниками, коли інші заходи марні.

Проріджування посадок, видалення порослевих і самосійних рослин.

Оновлення посадок і зміна садово-паркового ландшафту.

Зважаючи на важливість зелених насаджень для міського середовища, рішення про спилювання дерев повинно мати під собою вагомі обґрунтування. Діагностика кожної рослини здійснюється фахівцями, а й звичайні громадяни можуть повідомляти про виявлення небезпечних екземплярів, якщо помічено сильний крен стовбура, глибокі дупла, обірвані корені та інші ознаки аварійності.

Спилювання дерев: законодавство та екологічна відповідальність

Щоб уникнути незаконних вирубок, видалення дерев у містах України регулюється чинним законодавством. Для отримання дозволу на спилювання дерев у межах міста (крім ділянок, що перебувають у приватній власності) необхідно подати заяву до виконавчого органу міської ради.

Після обстеження насаджень спеціальна комісія приймає рішення про видалення дерев і визначає їхню відновлювальну вартість. Ордер на спил дерев видається після оплати відновлювальної вартості подавачем заяви. Ці кошти йдуть на посадку нових насаджень, щоб їхня кількість у місті не зменшувалася. Управління зеленими насадженнями здійснюється за планом, що враховує довгострокові екологічні цілі та збереження балансу місцевої флори.

Висновок

Для забезпечення безпеки та доглянутого вигляду зеленої інфраструктури міста необхідний систематичний професійний догляд за рослинами, а також відповідальний підхід до спилювання дерев з обов'язковим відновленням втрачених насаджень. Результат цієї роботи багато в чому залежить від участі городян. Давайте разом робити наші міста зеленішими, чистішими та безпечнішими!