Для промисловості збільшили обмеження електропостачання. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Через дефіцит в енергосистемі України через російські обстріли та недостатність імпорту електроенергії компанія «Укренерго» була вимушена збільшити обсяг обмежень для промисловості та бізнесу.

Про це повідомила пресслужба компанії.

9 травня через відсутність імпорту електроенергії вночі диспетчерський центр Укренерго був вимушений подовжити термін дії графіків обмеження потужності для промисловості з 23:00 до 07:00 ранку 10 травня.

«Сьогодні також графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 18:00 до 07:00 наступного дня. При зростанні споживання можливе застосування аварійних відключень», — повідомляє «Укренерго».

Крім того, з 19:00 до 22:00 четверга та з 06:00 до 07:00 сьогоднішнього дня «Укренерго» застосовувало аварійну допомогу з енергосистем сусідніх країн. У четвер з 11:00 до 16:00 на запит польського оператора енергосистеми Україна приймала надлишки електроенергії з Польщі.

Імпорт електроенергії 10 травня запланований протягом доби (окрім нічних годин) з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 13 904 МВт-год.

Нагадаємо, що Агентство США з міжнародного розвитку виділило понад 190 мільйонів доларів на програму, у межах якого надаватиме Україні необхідну допомогу у сфері енергетики протягом 5 років.