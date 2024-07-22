Земельні ділянки. Фото: landlord.ua

Протягом першого півріччя цього року фахівці Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області надали 26 751 адміністративну послугу громадянам та юридичним особам, з яких 41% були надані безкоштовно.

Про це повідомляє пресслужба Держгеокадастру.

Зазначається, що серед безкоштовних послуг найпоширенішими були запити щодо державної реєстрації земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру (7 422), виправлення технічної помилки у відомостях кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу (1 818), внесення відомостей або змін до Державного земельного кадастру (1 712) та внесення відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди або сервітуту (34).

На платній основі землевпорядна служба Миколаївщини надала 15 765 послуг. З них 13 625 послуг стосувалися надання відомостей з Державного земельного кадастру, а 2 140 — виправлення технічних помилок у відомостях кадастру, допущених не з вини органу, що здійснює його ведення.

За платні адміністративні послуги фахівці Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області спрямували до державного та місцевих бюджетів 2,12 млн гривень.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом колишнім начальникам Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області у незаконній передачі під приватизацію земельних ділянок.