Укриття в одній з миколаївських шкіл. Архівне фото «НикВести»

В Миколаєві до кінця року планують відремонтувати укриття в 10 навчальних закладах міста: 2 дитячих садочках, 5 гімназіях та 3 ліцеях.

Відповідні тендери оприлюднили в системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Загалом на поточний ремонт укриттів замовник — комунальне підприємство Миколаївської міськради «Захист» планує витратити 20,8 мільйонів гривень.

Укриття в дитячих садочках

На поточний ремонт укриттів у дитячих садочках в Миколаєві планують витратити 5,8 мільйонів гривень:

Заклад дошкільної освіти № 101 — 2 мільйони 377 тисяч 898 гривень

Заклад дошкільної освіти № 132 — 3 мільйони 498 тисяч 152 гривні

Укриття в гімназіях

Комунальне підприємство запланувало витратити на укриття в гімназіях міста 10,9 мільйонів гривень:

Гімназія № 6 — 1 мільйон 173 тисячі 84 гривні

Гімназія № 7 — 3 мільйони 545 тисяч 739 гривень

Гімназія № 36 — 3 мільйони 409 тисяч 848 гривень

Гімназія № 30 — 1 мільйон 770 тисяч 152 гривні

Гімназія № 24 — 1 мільйон 24 тисячі 213 гривень

Укриття в ліцеях

На поточний ремонт укриттів у миколаївських ліцеях КП збирається витратити більше 4 мільйонів гривень:

Ліцею імені професора М. Александрова — 1 мільйон 154 тисячі 348 гривень

Ліцей № 52 — 1 мільйон 188 тисяч 741 гривня

Ліцей № 41 — 1 мільйон 670 тисяч 447 гривень

Кінцевий строк подання документів — 8 серпня. Згідно з документами, переможці тендерів повинні виконати загальнобудівельні роботи, зокрема демонтаж існуючих покриттів (стель, підлогу та стін), улаштування нових покриттів. Також підрядники мають облаштувати в укриттях вентиляцію, водопровід, провести електрику. Окрім того необхідно встановити сантехніку: туалети та умивальники. Облаштування укриттів меблями та іншим обладнанням не передбачене жодним з тендерів.

Варто зазначити, що до звільнення Херсона російська армія майже щодня обстрілювала Миколаїв з різних видів озброєння. За цей час окупанти встигли пошкодити 38 дитсадків з 74. Останній – вже після звільнення правобережної Херсонщини, під час ракетного удару по Миколаєву у ніч проти 27 квітня 2023 року.

Робота над облаштуванням укриттів у дитячих садочках Миколаєва почалася з обстеження дитсадків. Як виявилося, каже заступник мера, не в кожному закладі можна облаштувати сховище: таку можливість мають лише 27 з 74 дитсадків.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн у 2023-2024 навчальному році дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Нагадаємо, що на території Миколаївського району з початку нового 2024-2025 навчального року хочуть запустити очне навчання у близько 80% шкіл.