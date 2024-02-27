Колишнього народного депутата чотирьох скликань та очільника Національної асоціації підприємства оборонної промисловості Сергія Пашинського звільнили з СІЗО. За нього внесли заставу у розмірі 272,5 мільйони гривень.
Про це Сергій Пашинський написав у своєму Facebook.
Заставу за екснардепа внесли підприємства — члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості National Association of Ukrainian Defense Industries.
«Я вийшов на свободу. Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене по фейкових звинуваченнях. Я відпрацюю кожну копійку і доб’юся повернення цих коштів», — написав Сергій Пашинський.
Він також додав, що повертається до виконання своїх службових обов’язків і що він вже подав заяву про злочин щодо фальсифікації його розмов.
Скоріш за все, Сергій Пашинський має на увазі аудіозапис, який поширився днем раніше, 26 лютого. На записі чоловік з голосом, схожим на Сергія Пашинського, негативно відгукується про «Азов», колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, та громадян України в цілому.
Нагадаємо, що березні 2021 року суд виправдав Сергія Пашинського у справі про вогнепальне поранення місцевого жителя В'ячеслава Хімікуса. 12 лютого 2024 року він заявив про обшуки у нього у справі «палива Курченка».
|
Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
|
Колишнього народного депутата чотирьох скликань та очільника Національної асоціації підприємства оборонної промисловості Сергія Пашинського звільнили з СІЗО. За нього внесли заставу у розмірі 272,5 мільйони гривень.
Про це Сергій Пашинський написав у своєму Facebook.
Заставу за екснардепа внесли підприємства — члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості National Association of Ukrainian Defense Industries.
«Я вийшов на свободу. Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене по фейкових звинуваченнях. Я відпрацюю кожну копійку і доб’юся повернення цих коштів», — написав Сергій Пашинський.
Він також додав, що повертається до виконання своїх службових обов’язків і що він вже подав заяву про злочин щодо фальсифікації його розмов.
Скоріш за все, Сергій Пашинський має на увазі аудіозапис, який поширився днем раніше, 26 лютого. На записі чоловік з голосом, схожим на Сергія Пашинського, негативно відгукується про «Азов», колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, та громадян України в цілому.
Нагадаємо, що березні 2021 року суд виправдав Сергія Пашинського у справі про вогнепальне поранення місцевого жителя В'ячеслава Хімікуса. 12 лютого 2024 року він заявив про обшуки у нього у справі «палива Курченка».