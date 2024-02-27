Сергій Пашинський. Фото: Судово-юридична газета.

Колишнього народного депутата чотирьох скликань та очільника Національної асоціації підприємства оборонної промисловості Сергія Пашинського звільнили з СІЗО. За нього внесли заставу у розмірі 272,5 мільйони гривень.

Про це Сергій Пашинський написав у своєму Facebook.

Заставу за екснардепа внесли підприємства — члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості National Association of Ukrainian Defense Industries.

«Я вийшов на свободу. Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене по фейкових звинуваченнях. Я відпрацюю кожну копійку і доб’юся повернення цих коштів», — написав Сергій Пашинський.

Він також додав, що повертається до виконання своїх службових обов’язків і що він вже подав заяву про злочин щодо фальсифікації його розмов.

Скоріш за все, Сергій Пашинський має на увазі аудіозапис, який поширився днем раніше, 26 лютого. На записі чоловік з голосом, схожим на Сергія Пашинського, негативно відгукується про «Азов», колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, та громадян України в цілому.

Нагадаємо, що березні 2021 року суд виправдав Сергія Пашинського у справі про вогнепальне поранення місцевого жителя В'ячеслава Хімікуса. 12 лютого 2024 року він заявив про обшуки у нього у справі «палива Курченка».