Арсен Аваков. Скриншот з відео ексміністра

Інвестиційна компанія «Форсайт Інвест» колишнього міністра МВС України Арсена Авакова стала власником підприємства «Карпатські лісові горішки», яке вирощує фундук на Закарпатті.

Про це пише Zaxid.net.

Партнери Авакова — харківський бізнесмен та екс-нардеп Ігор Котвіцький і дружина народного депутата із Закарпаття Марина Лунченко.

За даними аналітичної системи Contr Agent, Арсен Аваков, його дружина Інна Авакова та Ігор Котвіцький офіційно стали власниками ТОВ «Карпатські золоті горішки» у 2023 році. Окрім них, акціями компанії володіють Мирослава Опшитош та Марина Лунченко — дружина закарпатського нардепа Валерія Лунченка.

ТОВ «Карпатські золоті горішки» вирощує фундук на території Хустського району. Ліщиновий сад займає близько 900 гектарів і є одним з найбільших в Україні. Перші саджанці, завезені Італії, висадили у 2016 році. Директором компанії тривалий час був теперішній перший заступник голови Закарпатської ОДА, депутат облради від партії «Рідне Закарпаття» Мирослав Білецький.

Нагадаємо, ексміністр освіти часів Віктора Януковича Дмитро Табачник став «радником» гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького. Він також приєднався до партії «Єдина Росія».