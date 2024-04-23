У січні–лютому 2024 року обсяг експорту товарів з Миколаївської області склав 182 мільйона доларів. Архівне фото «НикВести»

У січні-лютому 2024 року обсяг експорту товарів з Миколаївської області склав 182 мільйона доларів.

Це на 39,8% більше ніж у січні–лютому 2023 року, повідомило Головне управління статистики у Миколаївській області.

Об’єм імпорту становив 67,4 мільйона доларів (на 7,5% менше). Переважання експорту товарів над імпортом у 2,7 раза забезпечило позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в обсязі 114,6 мільйона.

Експортувалися товари до 54 країн, серед яких найбільші обсяги припали на Іспанію, Єгипет, Туреччину, Республіку Корея, Китай, Португалію та Бельгію. Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного походження, зокрема, зернові культури – 54,1%, насіння і плоди олійних рослин – 15,5%. Частка жирів та олій тваринного або рослинного походження становила 15,9%, готових харчових продуктів – 11,1%.

Завозилися товари з 72 країн, переважно, з Китаю, Єгипту, Польщі, Туреччини, Ірландії, США та Італії. Помітну питому вагу в імпорті товарів мали: машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (21,4%), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (15,5%), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (13,3%), готові харчові продукти (11,7%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (10%).

Нагадаємо, у Миколаївській області в січні 2024 рівень експорту зріс на 76,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.