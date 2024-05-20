В Україні наступного тижня можуть не вимикати світло вночі та зранку, оскільки погодні умови сприятимуть зниженню електроспоживання.

Про це сказав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в етері телемаратону «Єдині новини».

«Якщо порівнювати з минулим тижнем, то погодні умови будуть більш сприятливими, тобто температура навколишнього середовища очікується вищою. Відповідно споживання буде трохи меншим, ніж минулого тижня», — розповів він.

Тож в «Укренерго» сподіваються, що це дасть можливість уникнути відключень світла вночі та вранці в пікові години споживання.

Також Кудрицький зазначив, що «Укренерго» вимикає світло в споживачів тоді, коли інші способи збалансування енергосистеми вичерпано, і що такі вимушені обмеження триватимуть ще упродовж місяців. За його словами, світло вимикатимуть, допоки не вдасться відновити об’єкти генерації, пошкоджені російськими атаками.

Раніше в «Укренерго» анонсували, що 20 травня електроенергію вимикатимуть для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України. Відключення будуть погодинними і триватимуть від 18:00 до 24:00

Нагадаємо, що з 14 на 15 травня для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит Укренерго було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 11:00 до 16:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії. Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00.

«Миколаївобленерго» сповістило користувачів про вимушене застосування графіків аварійних відключень.

Графік відключень можна подивитися на сайті компанії. Черги відключення — за посиланням.