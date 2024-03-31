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Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що в рамках нового пакету допомоги Україні Франція передасть сотні одиниць бронетехніки і ракети Aster.

Про це повідомляє Le Monde.

За словами міністра, Франція передасть стару броньовану техніку, яка «все ще справна», але її збираються замінити новішою.

«Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібні, наприклад, наші броньовані фронтові машини: це абсолютно необхідно для мобільності військ. Ця стара техніка, яка ще придатна до експлуатації, зможе принести безпосередню користь Україні в значних кількостях. Йдеться про сотні у 2024 році й на початку 2025 року», – сказав Себастьян Лекорню.

Він також заявив, що Франція хоче допомогти з посиленням ППО України, тому готує нову партію зенітних ракет Aster 30 для системи ППО SAMP/T, які є аналогом системи Patriot.

За словами міністра, Франція розробляє боєприпаси з дистанційним керуванням, щоб доставити їх в Україну вже цього літа.

Нагадаємо, що три французькі оборонні компанії мають намір почати виробництво в Україні вже цього літа.