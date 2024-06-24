Відремонтована дорога у Корабельному районі Миколаєва, архівне фото «НикВести»

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради планує витратити більше 10 мільйонів гривень на ямковий ремонт внутрішньодворових проїздів в місті.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Площа робіт складає 8,3 тисяч метрів квадратних.

Згідно тендерної документації, підрядник має виконати холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, провести ремонтні роботи дорожнього одягу, площею до 300 квадратних метрів в одному місці з застосуванням асфальтоукладача.

Загалом на роботи планують витратити 10 мільйонів 15 тисяч 780 гривень — 30% з яких замовник має заплатити після укладання договору, а 70% після завершення робіт. При цьому, місячна зарплата одного працівника з повною зайнятістю складатиме 13,7 тисяч гривень.

Наразі триває процес подання пропозицій, підрядника обиратимуть після 2 липня.

Тендер на ProZorro. Скриншот

Ремонт доріг на Миколаївщині

На експлуатаційне утримання доріг в Миколаївській області протягом 2024 року Агенція місцевих доріг збирається витратити 691 мільйон гривень — тендер оголосили у квітні. А у березні цього року Служба оголошувала ще один тендер на експлуатаційне утримання доріг, у тому числі двох мостів у Миколаєві — Варварівського та Інгульського.

У Снігурівці впродовж року хочуть відремонтувати три дороги — на це планують витратити 7,3 мільйонів гривень. А на ремонт доріг в селищі Костянтинівка поблизу Южноукраїнська планують витратити 5,8 мільйонів гривень.

На ремонт доріг в Баштанці Миколаївської області впродовж літа планують витратити 2,3 мільйони гривень

Ще 38,8 мільйонів гривень планують витратити на ремонт частину дороги державного значення Т-15-13 «Нечаяне — Очаків».

«НикВести» також розповіли, як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині. Тільки на відбудову зруйнованих мостів та доріг держзначення в області необхідно 20,4 мільярдів гривень.

Після початку повномасштабної війни з Росією у Миколаївській області було пошкоджено близько 850 кілометрів автодоріг, що складає 25% від загальної протяжності доріг області. Станом на літо 2023 року у Миколаївській області відремонтували 244 кілометри доріг.