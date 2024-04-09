Головний лікар Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін, фото Mk.News

Головний лікар Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін задекларував 1,8 мільйона гривень заробітної плати у 2023 році.

Про це свідчать дані Державного реєстру декларацій України, пишуть «НикВести».

Олександр Пліткін задекларував квартиру у Миколаєві, площею 61,5 метра квадратних, яку придбав у 2010 році за 11 тисяч гривень. Через рік він придбав ще одну квартиру у Миколаєві, площею 43,4 метра квадратних та вартістю 46 тисяч гривень. Його дружина Ірина з 2006 року має житловий будинок у Миколаєві – його площа складає 227,6 метра квадратних, а вартість на момент купівлі – 47,6 тисячі гривень.

Головний лікар задекларував автомобіль KIA cerato 2006 року випуску, який придбав у 2006 році за 87 тисяч гривень. А у 2023 році він продав за 555 тисяч гривень свій автомобіль Mazda CX-5 2016 випуску. Цю автівку він придбав у 2017 році за 736 тисяч гривень.

У 2023 році Олександр Пліткін отримав 1,8 мільйона гривень заробітної плати на посаді головного лікаря Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Це у середньому 154,8 тисячі гривень на місяць. Водночас його дружина отримала минулого року 796,7 тисячі гривень заробітної плати за роботу в КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Миколаївської міської ради. Також впродовж 2023 року подружжя отримало 365, 7 тисячі гривень пенсії, що складає у середньому 30 тисяч гривень на місяць на двох.

Обласна дитяча лікарня у Миколаєві

У липні 2023 року під час візиту до Миколаєва Президент України Володимир Зеленський, зокрема, відвідав обласну дитячу лікарню. Тоді він розкритикував стан палат у медичному закладі. Перебуваючи в одній з палат, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер. Після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні заклад почав ремонт в хірургічному відділенні та встановив кондиціонери у восьми палатах.

За декілька місяців після цього за місцем роботи та проживання головного лікаря Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександра Пліткіна та його заступниці Ірини Ткаченко відбулись обшуки у межах кримінального провадження за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Досудове розслідування триває ще за однією статтею: підроблення офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки.

Через чотири дні після обшуків заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації з питань медицини Юрій Гранатуров повідомив, що йому невідомо про цю ситуацію. А сам Олександр Пліткін сказав, що на нього «вилили бруд», а поліція «розказує щось ефемерне».

Водночас постійна депутатська комісія Миколаївської обласної ради з питань соціальної політики та охорони здоров’я відмовилася розглядати та знала з порядку денного проєкт рішення щодо призначення Олександра Пліткіна на посаді директора КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня».

А народний депутат України від Миколаївщини Артем Чорноморов вважає, що керівництво Миколаївської області зловживає, намагаючись поза конкурсом затвердити сесією облради головного лікаря обласної дитячої клінічної лікарні Олександра Пліткіна, у якого тиждень тому правоохоронці проводили обшуки у справі про привласнення майна та підробку документів.