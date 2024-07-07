В «Миколаївобленерго» підтвердили, що графік відключення електроенергії відтерміновано.
Про це повідомила пресслужба обленерго в телеграм-каналі.
Спочатку повідомлялось, що відключення мають розпочати з 16:00. Однак пізніше повідомили, що відключення перенесли ще на годину до 17:00.
За попереднім графіком, що був затверджений, відключення на сьогодні виглядатимуть тнступним чином:
Нагадаємо, в усіх областях України з 9 до 24 липня змінять графіки відключень світла. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень, в інші дати — за графіками обленерго.
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В «Миколаївобленерго» підтвердили, що графік відключення електроенергії відтерміновано.
Про це повідомила пресслужба обленерго в телеграм-каналі.
Спочатку повідомлялось, що відключення мають розпочати з 16:00. Однак пізніше повідомили, що відключення перенесли ще на годину до 17:00.
За попереднім графіком, що був затверджений, відключення на сьогодні виглядатимуть тнступним чином:
Нагадаємо, в усіх областях України з 9 до 24 липня змінять графіки відключень світла. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень, в інші дати — за графіками обленерго.