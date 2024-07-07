В «Миколаївобленерго» підтвердили, що графік відключення електроенергії відтерміновано.

Про це повідомила пресслужба обленерго в телеграм-каналі.

Спочатку повідомлялось, що відключення мають розпочати з 16:00. Однак пізніше повідомили, що відключення перенесли ще на годину до 17:00.

За попереднім графіком, що був затверджений, відключення на сьогодні виглядатимуть тнступним чином:

16:00 - до 18 год.(+деякий час на заживлення) - 5 та 6 черги

18:00 - до 20 год.(+деякий час на заживлення) - 1 та 2 черги

20:00 - до 22 год.(+деякий час на заживлення) - 3 та 4 черги

22:00 - до 24 год.(+деякий час на заживлення) - 5 та 6 черги.

Нагадаємо, в усіх областях України з 9 до 24 липня змінять графіки відключень світла. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень, в інші дати — за графіками обленерго.