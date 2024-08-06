Бюро економічної безпеки. Ілюстраційне фото

Організаторів азартних ігор відшкодував 1,066 мільярда гривень несплачених податків до бюджету, після початку розслідування.

Як повідомляє Бюро економічної безпеки, службовці компанії у період з 2021 до 2023 року ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування детективи оголосили підозру керівнику підприємства. Згодом прокурори скерували до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, що передбачено в частині 4 статті 212 Кримінального кодексу України, у звʼязку із відшкодуванням збитків. Судовий розгляд клопотання триває.

Зазначається, Назву компанії БЕБ не вказує, описуючи її лише як «відомого оператора азартних ігор».

Однак Forbes Ukraine пише, що мова може йти про Parimatch.

Нагадаємо, на Київщині детективи БЕБ завершили досудове розслідування директора ліцею, який погодився збудувати укриття, що не відповідає нормам і заплатив з держбюджету понад 3 мільйони гривень.