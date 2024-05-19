2652 компанії було засновано іноземцями в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Громадяни понад 100 країн світу розпочали бізнес під час війни в Україні.

Статистику наводить Опендатабот.

Головні країни, громадяни яких почали бізнес в Україні, — Туреччина, Узбекистан, Польща та Сполучені Штати.

Найбільше компаній було відкрито громадянами Туреччини — 354 компанії. Це 13% від загальної кількості нових бізнесів з іноземними бенефіціарними власниками. Громадяни Узбекистану займають друге місце з 274 компаніями, це 10% від загальної кількості. Громадяни Польщі замикають топ-3 з 193 компаніями і 7% від загальної кількості компаній з іноземними власниками, відкритих після 2022 року.

Також серед власників бізнесу в Україні представники США, Казахстану, Німеччини, Азербайджану та Ізраїлю.

Найбільша з цих компаній — ТОВ «ТЕНС1МА» зі статутним капіталом у 1,28 мільярда гривень, власником якої є громадянин Вірменії.

На другому місці знаходиться АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Юген» зі статутним капіталом 700 млн грн, кінцевим власником якого є громадянин США.

Третє місце посідає ТОВ «ЛФС» зі статутним капіталом 300 млн грн, власником якого є громадянин Польщі.

Нагадаємо, Уряд Данії надає додаткові кошти для дансько-українського фонду, який сприяє залученню інвестицій з боку данських компаній в Україну.