Хмарні технології мають все більший попит. Тому при виборі хостингу для свого веб-сайту важливо зрозуміти, як вибрати відповідне рішення між хостингом і VPS-сервером у хмарі. Для цього потрібно розібратися, чим відрізняється хмарний хостинг від сервера хмар і що саме з цих послуг потрібно для вашого онлайн-проекту. Адже не все, що популярно і коштує дорожче насправді потрібно саме вам. Тому важливо детально розібратися у специфіці хостингових послуг.

Про різницю між хмарним хостингом і VPS у хмарі розповідаємо у цій статті.

Порівняння характеристик хмарного хостингу та VPS у хмарі

Використання хмарних технологій для хостингу – це поєднання великої кількості фізичних серверів у кластери, а також створення мережі зберігання даних для них. Такий пристрій дає більше гнучкості в налаштуваннях користувача, але що важливіше вищу відмовостійкість серверів у хмарі і автоматичну систему надійного резервного копіювання.

Розглянемо переваги та недоліки хмарного хостингу та VPS-сервера у хмарі докладніше.

Хмарний хостинг - це різновид хостингових послуг, який за своїми характеристиками схожий на віртуальний хостинг. Але хмарний хостинг гарантує безперебійну роботу сайту у разі проблем на сервері. Наприклад, якщо із сервером щось трапиться, то на звичайному віртуальному хостингу провайдер буде змушений перевозити сайти на інший сервер. Це займе час, а значить, веб-ресурс буде недоступний якийсь час. У разі хмарного хостингу провайдер просто увімкне сайт на резервному сервері з мінімальними проблемами в доступності сайту: до 30 хвилин, якщо буде необхідність перезавантажити резервний сервер.

Хмарний хостинг потрібен, якщо критично, щоб сайт був доступний відвідувачам. Наприклад:

Ваш сайт активно рекламується, що наводить велику кількість трафіку.

Ви маєте сайт електронної комерції, де постійно здійснюються платежі.

На сайті постійно відбувається активність користувачів, наприклад у вас сайт клініки, громадської організації, банку.

Тобто хмарний хостинг потрібен у разі вимог онлайн-проекту до високої стійкості до відмови серверів. Це і є його перевага порівняно з звичайним віртуальним хостингом. З недоліків: хмарний хостинг трохи дорожчий за звичайний, але при цьому все ще доступний новачкам і тим, хто не хоче вкладати багато грошей у хостинг.

Якщо ж ми говоримо про хмарний VPS-сервер, він схожий на звичайний віртуальний виділений сервер. Але використання хмарних технологій дає більше переваг:

Ви отримуєте більшу гнучкість у налаштуваннях операційної системи та програмної конфігурації хмарного VPS-сервера за рахунок повної ізольованості від сусідів по серверу.

Ви можете змінювати кількість доступних вам ресурсів сервера в контрольній панелі без зміни сервера та звернення до технічної підтримки.

Ви сплачуєте тільки за фактично використані ресурси сервера без місячної або річної абонентської плати, в якій часто оплачується простий сервер і не використані ресурси.

Хмарний VPS-сервер підходить для:

Компаній, які хочуть досягти майже 100% аптайму своїх онлайн-проектів.

Вебресурсів, які швидко зростають і для яких потрібно постійно масштабувати кількість серверних ресурсів.

Онлайн-проектів чи стартапам, у яких важко оцінити вимогу до сервера на старті.

Розробників, які шукають середовище для повного циклу DTAP.

Фрілансерів та розробників, які ведуть кілька проектів і хочуть запускати їх з різних дисків у рамках одного сервера.

Купівля хмарного сервера

Якщо ви вивчили огляд хмарного хостингу та VPS-сервера в хмарі і розумієте, що вам потрібен один із цих видів хостингу, то необхідно знайти надійного хостингового провайдера. Від цього залежить якість послуги, яку ви отримаєте, а значить і гарантія тих переваг, які ви шукаєте у хмарних технологіях.

Щоб вибрати хостинг-провайдера, зверніть увагу на такі моменти, порівнюючи компанії:

Як давно працює компанія на ринку, які відгуки у реальних користувачів та яке місце у незалежних рейтингах провайдерів вона займає.

Яке обладнання на серверах використовує хостер, включаючи SSD та HDD диски, а також можливість вибрати потрібний диск під час замовлення хостингу.

Яка система віртуалізації використовується на серверах та як саме один користувач ізольований від іншого.

Яка гарантія по стійкості до відмови оголошується хостинг-провайдером для кожного типу хмарного хостингу.

Як відбувається резервне копіювання та клонування серверів у хмарі.

Яка буде контрольна панель управління хостингом і які посібники з її використання є у хостера.

Які можливості використання шаблонів операційних систем для налаштування сервера VPS.

Які можливості інтеграції з Docker пропонує хостер для хмарних VPS-серверів.

Яка технічна підтримка надається, які канали зв'язку з компанією є.

Які послуги можна отримати за додаткову оплату.

Які є бонуси або знижки на замовлення хостингу.

Яка базова вартість хмарного сервера та які тарифи існують.

Які технічні характеристики хостингових пакетів та які обмеження.

Після того, як ви вивчите кілька топ-провайдерів за цими характеристиками, скоротите список до кількох компаній і спробуйте їх послуги у справі. Для цього зазвичай компанії пропонують тестовий період або гарантію повернення грошей на протязі певного терміну.

Сподіваємось, що наша стаття допомогла вам розібратися у різниці між хмарним хостингом та хмарним VPS-сервером. А наші поради стануть у нагоді у виборі надійного провайдера хостингових послуг для вашого онлайн-проекту, щоб гарантувати його постійну доступність у мережі.