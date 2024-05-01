Хмарні технології мають все більший попит. Тому при виборі хостингу для свого веб-сайту важливо зрозуміти, як вибрати відповідне рішення між хостингом і VPS-сервером у хмарі. Для цього потрібно розібратися, чим відрізняється хмарний хостинг від сервера хмар і що саме з цих послуг потрібно для вашого онлайн-проекту. Адже не все, що популярно і коштує дорожче насправді потрібно саме вам. Тому важливо детально розібратися у специфіці хостингових послуг.
Про різницю між хмарним хостингом і VPS у хмарі розповідаємо у цій статті.
Використання хмарних технологій для хостингу – це поєднання великої кількості фізичних серверів у кластери, а також створення мережі зберігання даних для них. Такий пристрій дає більше гнучкості в налаштуваннях користувача, але що важливіше вищу відмовостійкість серверів у хмарі і автоматичну систему надійного резервного копіювання.
Розглянемо переваги та недоліки хмарного хостингу та VPS-сервера у хмарі докладніше.
Хмарний хостинг - це різновид хостингових послуг, який за своїми характеристиками схожий на віртуальний хостинг. Але хмарний хостинг гарантує безперебійну роботу сайту у разі проблем на сервері. Наприклад, якщо із сервером щось трапиться, то на звичайному віртуальному хостингу провайдер буде змушений перевозити сайти на інший сервер. Це займе час, а значить, веб-ресурс буде недоступний якийсь час. У разі хмарного хостингу провайдер просто увімкне сайт на резервному сервері з мінімальними проблемами в доступності сайту: до 30 хвилин, якщо буде необхідність перезавантажити резервний сервер.
Хмарний хостинг потрібен, якщо критично, щоб сайт був доступний відвідувачам. Наприклад:
Тобто хмарний хостинг потрібен у разі вимог онлайн-проекту до високої стійкості до відмови серверів. Це і є його перевага порівняно з звичайним віртуальним хостингом. З недоліків: хмарний хостинг трохи дорожчий за звичайний, але при цьому все ще доступний новачкам і тим, хто не хоче вкладати багато грошей у хостинг.
Якщо ж ми говоримо про хмарний VPS-сервер, він схожий на звичайний віртуальний виділений сервер. Але використання хмарних технологій дає більше переваг:
Хмарний VPS-сервер підходить для:
Якщо ви вивчили огляд хмарного хостингу та VPS-сервера в хмарі і розумієте, що вам потрібен один із цих видів хостингу, то необхідно знайти надійного хостингового провайдера. Від цього залежить якість послуги, яку ви отримаєте, а значить і гарантія тих переваг, які ви шукаєте у хмарних технологіях.
Щоб вибрати хостинг-провайдера, зверніть увагу на такі моменти, порівнюючи компанії:
Після того, як ви вивчите кілька топ-провайдерів за цими характеристиками, скоротите список до кількох компаній і спробуйте їх послуги у справі. Для цього зазвичай компанії пропонують тестовий період або гарантію повернення грошей на протязі певного терміну.
Сподіваємось, що наша стаття допомогла вам розібратися у різниці між хмарним хостингом та хмарним VPS-сервером. А наші поради стануть у нагоді у виборі надійного провайдера хостингових послуг для вашого онлайн-проекту, щоб гарантувати його постійну доступність у мережі.
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Хмарні технології мають все більший попит. Тому при виборі хостингу для свого веб-сайту важливо зрозуміти, як вибрати відповідне рішення між хостингом і VPS-сервером у хмарі. Для цього потрібно розібратися, чим відрізняється хмарний хостинг від сервера хмар і що саме з цих послуг потрібно для вашого онлайн-проекту. Адже не все, що популярно і коштує дорожче насправді потрібно саме вам. Тому важливо детально розібратися у специфіці хостингових послуг.
Про різницю між хмарним хостингом і VPS у хмарі розповідаємо у цій статті.
Використання хмарних технологій для хостингу – це поєднання великої кількості фізичних серверів у кластери, а також створення мережі зберігання даних для них. Такий пристрій дає більше гнучкості в налаштуваннях користувача, але що важливіше вищу відмовостійкість серверів у хмарі і автоматичну систему надійного резервного копіювання.
Розглянемо переваги та недоліки хмарного хостингу та VPS-сервера у хмарі докладніше.
Хмарний хостинг - це різновид хостингових послуг, який за своїми характеристиками схожий на віртуальний хостинг. Але хмарний хостинг гарантує безперебійну роботу сайту у разі проблем на сервері. Наприклад, якщо із сервером щось трапиться, то на звичайному віртуальному хостингу провайдер буде змушений перевозити сайти на інший сервер. Це займе час, а значить, веб-ресурс буде недоступний якийсь час. У разі хмарного хостингу провайдер просто увімкне сайт на резервному сервері з мінімальними проблемами в доступності сайту: до 30 хвилин, якщо буде необхідність перезавантажити резервний сервер.
Хмарний хостинг потрібен, якщо критично, щоб сайт був доступний відвідувачам. Наприклад:
Тобто хмарний хостинг потрібен у разі вимог онлайн-проекту до високої стійкості до відмови серверів. Це і є його перевага порівняно з звичайним віртуальним хостингом. З недоліків: хмарний хостинг трохи дорожчий за звичайний, але при цьому все ще доступний новачкам і тим, хто не хоче вкладати багато грошей у хостинг.
Якщо ж ми говоримо про хмарний VPS-сервер, він схожий на звичайний віртуальний виділений сервер. Але використання хмарних технологій дає більше переваг:
Хмарний VPS-сервер підходить для:
Якщо ви вивчили огляд хмарного хостингу та VPS-сервера в хмарі і розумієте, що вам потрібен один із цих видів хостингу, то необхідно знайти надійного хостингового провайдера. Від цього залежить якість послуги, яку ви отримаєте, а значить і гарантія тих переваг, які ви шукаєте у хмарних технологіях.
Щоб вибрати хостинг-провайдера, зверніть увагу на такі моменти, порівнюючи компанії:
Після того, як ви вивчите кілька топ-провайдерів за цими характеристиками, скоротите список до кількох компаній і спробуйте їх послуги у справі. Для цього зазвичай компанії пропонують тестовий період або гарантію повернення грошей на протязі певного терміну.
Сподіваємось, що наша стаття допомогла вам розібратися у різниці між хмарним хостингом та хмарним VPS-сервером. А наші поради стануть у нагоді у виборі надійного провайдера хостингових послуг для вашого онлайн-проекту, щоб гарантувати його постійну доступність у мережі.