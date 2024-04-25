Німецька компанія Hugo Boss оголосила, що продає свій російський бізнес оптовому партнеру Stockmann.
Ця угода припинить присутність бренду у Росії, пише Reuters.
Урядова комісія Росії з продажу іноземних активів схвалила угоду про продаж, однією з умов якої є збереження всіх робочих місць.
«У результаті угоди Hugo Boss більше не буде присутня в Росії під власною юридичною особою», — йдеться в заяві компанії.
У Hugo Boss не розкривають деталі фінансової угоди.
Очікується, що продаж завершиться в третьому кварталі.
Hugo Boss, як і багато інших модних домів, призупинив свій роздрібний бізнес у Росії після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Компанія також призупинила діяльність у сфері електронної комерції на російському ринку та припинила рекламу.
Раніше інформагентство Reuters повідомило, що Україна може ліквідувати свій чорний список «спонсорів війни», який веде Національне агентство з запобігання корупції.
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Німецька компанія Hugo Boss оголосила, що продає свій російський бізнес оптовому партнеру Stockmann.
Ця угода припинить присутність бренду у Росії, пише Reuters.
Урядова комісія Росії з продажу іноземних активів схвалила угоду про продаж, однією з умов якої є збереження всіх робочих місць.
«У результаті угоди Hugo Boss більше не буде присутня в Росії під власною юридичною особою», — йдеться в заяві компанії.
У Hugo Boss не розкривають деталі фінансової угоди.
Очікується, що продаж завершиться в третьому кварталі.
Hugo Boss, як і багато інших модних домів, призупинив свій роздрібний бізнес у Росії після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Компанія також призупинила діяльність у сфері електронної комерції на російському ринку та припинила рекламу.
Раніше інформагентство Reuters повідомило, що Україна може ліквідувати свій чорний список «спонсорів війни», який веде Національне агентство з запобігання корупції.