Hugo Boss. Фото: HUGO BOSS Group

Німецька компанія Hugo Boss оголосила, що продає свій російський бізнес оптовому партнеру Stockmann.

Ця угода припинить присутність бренду у Росії, пише Reuters.

Урядова комісія Росії з продажу іноземних активів схвалила угоду про продаж, однією з умов якої є збереження всіх робочих місць.

«У результаті угоди Hugo Boss більше не буде присутня в Росії під власною юридичною особою», — йдеться в заяві компанії.

У Hugo Boss не розкривають деталі фінансової угоди.

Очікується, що продаж завершиться в третьому кварталі.

Hugo Boss, як і багато інших модних домів, призупинив свій роздрібний бізнес у Росії після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Компанія також призупинила діяльність у сфері електронної комерції на російському ринку та припинила рекламу.

Раніше інформагентство Reuters повідомило, що Україна може ліквідувати свій чорний список «спонсорів війни», який веде Національне агентство з запобігання корупції.