Кожен, хто цікавиться винами, стикався з терміном «терруар», який активно використовують винороби та сомельє для опису рідини усередині пляшки. Французьке за походженням слово означає сукупність ґрунтово-кліматичних факторів, що впливають на вирощування винограду.

Якщо вирішили купити вино в Україні, не забувайте, що продукцію виробляють у всьому світі. Один і той самий виноградний сорт неоднаково розкривається у готовому напої, коли вирощений різних землях.

Короткий гайд за основними типами ґрунтів

Виділяють чотири основні види ґрунтів, які існують у культових виноробних регіонах:

глина;

пісок;

суглинок;

мул.

Проста глина

Тип широко представлений у регіонах Ріоха (Іспанія) та Долина Баросса (Австралія). На глинистих ґрунтах росте виноград, який незабаром перетвориться на насичене вино. Готовий напій відрізняється інтенсивними танінами.

Причина проста: глина зберігає прохолоду і затримує вологу. Це корисно для виноградних лоз, що вирощуються у сонячних регіонах. Глинистий ґрунт підходить для теплолюбних виноградних сортів, включаючи «шираз» та «темпранільйо».

Гарячий пісок

Ґрунт зустрічається в італійських регіонах, включаючи Бароло. У країнах, схильних до посух, виноград на піску не вирощують, оскільки це ускладнює процес догляду за лозами.

Ефект, який ґрунт надає на виноград, порівняний із прогулянкою пляжем у середині літа — дуже спекотно. Крім того, що пісок накопичує тепло, він також утримує вологу. Ґрунт сприяє виготовленню легких білих вин із низькою кислотністю та низькою концентрацією танінів. Колір готового напою нагадує пісок — такий самий блідо-жовтий.

Неоднозначний суглинок

Грунт складається з суміші піску, глини, мулу та унікальної органічної речовини — гумусу. Суглинок поширений у двох важливих виноробних регіонах США - Долині Напи та околицях Сономи.

Важлива перевага ґрунту полягає в родючості. Суглинок підходить для вирощування сільськогосподарських культур, але ускладнює роботу з ягодами. Виноград дозріває швидко та у величезних кількостях, що призводить до створення легких вин без яскраво вираженого аромату.

Підступний мул

Дрібний та пухкий тип ґрунту, який ефективно утримує тепло та воду. При цьому коріння лоз складно закріпиться всередині дрібнозернистого мулу, тому культивація винограду на таких землях потребує зусиль. Щоб компенсувати недолік, нерідко на виноградниках винороби змішують вапняк з мулистим ґрунтом. Це призводить до створення особливо м'яких та збалансованих вин. Хорошим прикладом є продукція, вироблена в регіоні Кунаварра в Південній Австралії.

Представлене керівництво – лише початок. Проведіть порівняльну дегустацію вин із різних куточків світу, щоб відчути різницю на смак.