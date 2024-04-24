Володимир Зеленський та Джо Байден, фото: twitter Джо Байдена

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні, за який нещодавно проголосували обидві палати американського Конгресу.

Про це він сказав під час свого виступу у Білому домі.

На витрати, пов'язані з підтримкою України, в законопроєкті заклали понад 60 мільярдів доларів.

Нагадаємо, Сенат США 23 квітня (24 квітня за Києвом) схвалив законопроект про надання допомоги Україні.

Під час голосування за законопроєкт, що передбачає надання Україні допомоги на 61 мільярд доларів, у фіналі 79 сенаторів віддали свої голоси «за». Проти висловилися 18 сенаторів.

Яка допомога передбачена?

Даний законопроект передбачає виділення фінансів на допомогу Україні на загальну суму в більш як 60 мільярдів доларів. Зокрема 49,9 мільярда доларів передбачено на оборонні видатки, 1,57 мільярда буде направлено на економічну допомогу і ще 400 мільйонів на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

Водночас законопроект передбачає 7,8 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки, але ці гроші будуть надані як кредит. Його умови будуть визначені окремим договором.

Даний кредит надалі може бути списаний. Такі повноваження матиме президент США, але після виборів 5 листопада 2024 року.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США підтримала законопроєкт з допомогою Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Ще до завершення голосування за законопроєкт набралася потрібна кількість голосів.

Президент України Володимир Зеленський назвав ухвалення законопроєкту рішенням, «яке зберігає правильний хід історії». Він подякував обом партіям Палати представників та її спікеру Майку Джонсону.