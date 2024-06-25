Кішки живуть поруч із людьми багато тисяч років. Обставини їхнього одомашнення значно відрізнялися від ситуацій з більшістю інших тварин. Фактично кішка прийшла до людини самостійно. Спочатку вона полювала гризунів і допомагала хліборобам зберігати зерно в коморах. Згодом кішки почали проникати у житло.

Сьогодні переважна більшість пухнастиків постійно живе поряд з людиною і ні про яких мишей навіть не думають. Котики остаточно перетворилися на кімнатних вихованців, які не виконують жодних завдань — хіба що радувати та розчулювати своїх господарів. І це нас цілком влаштовує. Ми ретельно підбираємо ім'я для кішки, балуємо їх смакотами, купуємо іграшки.

При цьому багато людей запитують: а як ставляться до нас хвостаті вихованці? Чи існує у них любов або хоча б прихильність до людини, і якщо так – яка природа цих стосунків.

Що кажуть вчені: чи люблять нас коти

Існує безліч теорій щодо того, як сприймають нас пухнасті вихованці. Поширена думка, що вони бачать у нас інших кішок, лише великих. Складність полягає в особливостях поведінки котячих у дикій природі. Наприклад, із собаками все просто. Вони живуть зграями, і людська сім'я для них є органічним варіантом такої спільноти.

Кішки ж – суворі індивідуалісти. Після нетривалого періоду дорослішання вони залишають матір і згодом живуть самостійно. Коти зустрічаються із самками тільки в період спарювання. А далі кожен живе на своїй території.

Тому непросто однозначно визначити, ким бачать нас кішки. Вчені намагаються з'ясувати це, виходячи з особливостей їхньої поведінки. Вони порівнюють, як поводяться кішки зі своїми господарями та іншими родичами — матір'ю, дітьми, самцем і самкою.

Відразу зазначимо, що є багато індивідуальних відмінностей. В одному дослідженні виділили 5 типів характеру кішок. Варіантів їхнього ставлення до людей напевно не менше.

За наявності сильної прихильності багато кішок ставляться до людини приблизно як до матері, лише прийомної. Також є й інші варіанти відносин. Наприклад, дружні. У цьому випадку кішка розглядає людину як практично рівного собі товариша.

Як визначити, що вихованець виявляє до вас щиру прихильність? Вчені виділяють такі ознаки.

Кішка примружує очі, розслаблюється, жмуриться. Тим самим демонструє довіру та прихильність.

Треться об ноги з піднятим хвостом.

Лащиться, йде на руки, любить сидіти на колінках.

Мурчить на руках або поруч із господарем, задоволено урчить.

Любить спати з людиною в ліжку.

Топчеться ногами на грудях чи животі.

При зверненні до певної людини змінює тембр голосу, нявкає більш різко, вимогливо і «жалібно». Вчені вважають таку поведінку імітацією спілкування кошеня з матір'ю.

Перші дві ознаки загальніші. А ось 5 останніх кажуть, що кішка обрала людину як свого улюбленого господаря. Ймовірно, вона ставиться до нього як до прийомної матері.

Чому ми любимо котів

З нашою любов'ю до кішок все простіше. Ми ставимося до них приблизно так само, як і до інших вихованців — собак, тхорів, які набирають популярність єнотам. Вчені давно з'ясували, що при спілкуванні з домашніми улюбленцями люди виробляють специфічні гормони. Основну роль грає окситоцин. Найчастіше його називають гормоном кохання чи щастя.

Чим більше при спілкуванні з котиком виробляється окситоцин — тим сильніше у нас покращується настрій. І тим більше ми любимо вихованця. Аналогічним чином окситоцин виробляється під час спілкування з коханою людиною та дітьми. Виходить, що за нейрофізіологічними ознаками кішки справді є повноправними членами людської родини.