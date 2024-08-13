Діамантові прикраси з моменту появи вважалися предметом розкоші, і до сьогодні залишаються ним. Традиційно коштовне каміння обрамляється золотом високої проби – 585-й чи 750-й. Бездоганна краса діамантів у поєднанні з благородним золотим сяйвом підкорила чимало сердець. Але не тільки естетична складова наділила особливою популярністю кільця з дорогоцінним камінням : а також інвестиційна привабливість.

Фінансовий аспект: як і чому кільця з діамантами можуть бути вигідною інвестицією

Купівля прикрас із шляхетних металів із дорогоцінним камінням – один із вдалих способів збереження фінансових коштів. Така інвестиція називається захисною, оскільки дозволяє зберегти цінність грошей та вберегти активи від інфляційних процесів. Тим не менш, інвестиції в обручки з діамантами в Україні мають свої особливості і вимагають виваженого підходу. Локальний ринок дорогоцінного каміння не такий розвинений, як в інших країнах, що може ускладнити продаж діамантових ювелірних виробів за вигідною ціною.

Критерії вибору: які характеристики роблять кільце з діамантом інвестиційно привабливим

Щоб каблучка з діамантом була інвестиційно привабливою, вона повинна відповідати певним критеріям, які впливають на її цінність та ліквідність на ринку. Наприклад, особливо важливо, щоб камінь був сертифікованим авторитетною гемологічною лабораторією, як GIA (Гемологічний Інститут Америки). Крім того, діамант краще вибирати розміром від одного карата та вище. Враховуйте, що більш високу вартість та ліквідність мають безбарвні діаманти високої чистоти або зразки, що мають легкий відтінок. Огранювання також має бути бездоганним, щоб розкривати ексклюзивний блиск і створювати гру світла.

Загальні поради:

не вкладайте в діаманти гроші, які вам знадобляться найближчим часом;

не вкладайте всі свої заощадження у коштовності, краще розподіліть інвестиції з різних активів;

вибирайте класичні та універсальні дизайни, такі як солітер, доріжка або паві, що зберігають свою актуальність поза модними течіями;

тримайте прикрасу у хорошому стані без видимих пошкоджень;

стежте за тенденціями ринку діамантів, щоб розуміти, які характеристики мають попит і можуть збільшити вартість кільця в майбутньому.

Можливо також потрібно звернутися до фінансових консультантів для отримання професійних рекомендацій щодо інвестицій у коштовне каміння. Ціни на діаманти можуть коливатися, і немає гарантії, що ви отримаєте прибуток від продажу кільця. Окрім того, в Україні на законодавчому рівні заборонено продавати ювелірні прикраси з рук.

Тому є два популярні варіанти подальшої реалізації ювелірних виробів: перепродаж у ломбард або обмін в ювелірному магазині. У першому випадку оцінка проводиться за вагою благородного металу без урахування художньої цінності та вартості дорогоцінного каміння. Ювелірні магазини можуть запропонувати вищу ціну, але не оплачують купівлю грошима, а пропонують ювелірний обмін на інші прикраси. Також існує практика скупки ювелірних виробів та інших предметів розкоші, але найчастіше це мають бути коштовності від відомих брендів із документами, що підтверджують їхню справжність.

Оцінка та зберігання: як правильно оцінити та зберегти інвестиційні прикраси

Золоті прикраси – зручний та мобільний спосіб зберігання фінансових коштів у альтернативних формах. На фінансовому ринку зберігається тенденція зростання вартості шляхетних металів, тому їх все частіше вибирають як більш-менш стабільний захисний актив. Якщо ви хочете придбати ювелірний виріб як інвестицію, то віддавайте перевагу високим пробам золота – 585-й та 750-й.

Прикраси повинні бути в хорошому стані, тому приділіть увагу правильному зберіганню та базовому догляду. Уникайте впливу прямих сонячних променів, високої вологості та різких перепадів температур, які можуть пошкодити дорогоцінне каміння та метали. Періодично перевіряйте стан прикрас, щоб виявити можливі пошкодження або зношування окремих складових (наприклад, елементів закріплення діаманта). Також варто регулярно віддавати прикраси на професійне чищення та перевірку ювелірному майстру. Правильний догляд стане додатковою гарантією збереження цінності каблучки з діамантом.