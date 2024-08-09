9 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 2,7 мільярда гривень на відновлення чотирьох населених пунктів у прифронтових областях в рамках експериментального проекту.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
До проекту увійшли які населені пункти:
За словами Дениса Шмигаля, кошти спрямують на відновлення критичної інфраструктури, а також на ремонт і будівництво нових житлових будинків, дитячих садочків, амбулаторій, захисних споруд і адміністративних будівель.
Раніше повідомлялося, що в Посад-Покровському, незважаючи на звільнення правобережної частини Херсонщини, жителі досі не мають газопостачання та води в більшій частині села. Про це заступниця старости Посад-Покровського Лариса Соколова розповіла в репортажі «НикВести» «Посад-Покровське: Село, яке вижило під обстрілами».
Як відомо, село Посад-Покровське на межі Херсонської та Миколаївської областей 8 місяців було на лінії зіткнення. Щодня жителі села нараховували від 350 до 500 прильотів.
|
Слухайте, ну це вже занадто. Про Руський маяк на Руській косіДмитро Удовицький
|
|
Миколаїв без бар‘єрів — поки лише словаЮрій Степанець
|
|
Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
|
9 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 2,7 мільярда гривень на відновлення чотирьох населених пунктів у прифронтових областях в рамках експериментального проекту.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
До проекту увійшли які населені пункти:
За словами Дениса Шмигаля, кошти спрямують на відновлення критичної інфраструктури, а також на ремонт і будівництво нових житлових будинків, дитячих садочків, амбулаторій, захисних споруд і адміністративних будівель.
Раніше повідомлялося, що в Посад-Покровському, незважаючи на звільнення правобережної частини Херсонщини, жителі досі не мають газопостачання та води в більшій частині села. Про це заступниця старости Посад-Покровського Лариса Соколова розповіла в репортажі «НикВести» «Посад-Покровське: Село, яке вижило під обстрілами».
Як відомо, село Посад-Покровське на межі Херсонської та Миколаївської областей 8 місяців було на лінії зіткнення. Щодня жителі села нараховували від 350 до 500 прильотів.