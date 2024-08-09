Зруйноване селище Посад-Покровське на Херсонщині. Архівне фото «НикВести»

9 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 2,7 мільярда гривень на відновлення чотирьох населених пунктів у прифронтових областях в рамках експериментального проекту.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

До проекту увійшли які населені пункти:

Ягідне у Чернігівській області

Посад-Покровське у Херсонській області

Циркуни у Харківській області

Тростянець у Сумській області

За словами Дениса Шмигаля, кошти спрямують на відновлення критичної інфраструктури, а також на ремонт і будівництво нових житлових будинків, дитячих садочків, амбулаторій, захисних споруд і адміністративних будівель.

Раніше повідомлялося, що в Посад-Покровському, незважаючи на звільнення правобережної частини Херсонщини, жителі досі не мають газопостачання та води в більшій частині села. Про це заступниця старости Посад-Покровського Лариса Соколова розповіла в репортажі «НикВести» «Посад-Покровське: Село, яке вижило під обстрілами».

Як відомо, село Посад-Покровське на межі Херсонської та Миколаївської областей 8 місяців було на лінії зіткнення. Щодня жителі села нараховували від 350 до 500 прильотів.