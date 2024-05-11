Кабмін виділив із резервного фонду майже 750 мільйонів для ГУР / Фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів виділив Головному управлінню розвідки Міноборони 749,7 мільйонів гривень із резервного фонду держбюджету.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 10 травня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Виділено Головному управлінню розвідки Міністерства оборони на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 749,7 мільйонів гривень для здійснення заходів, повʼязаних зі зміцненням обороноздатності держави», — написав він.

Нагадаємо, у 25 квітня, депутати Миколаївської міськради внесли зміни до бюджету міста на 2024 рік. Зокрема, близько 107 мільйонів гривень спрямували на оборону.