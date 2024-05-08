Аміакопроводу «Тольятті-Одеса», фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів виділив Фонду держмайна 168 мільйонів гривень на утримання аміакопроводу «Тольятті-Одеса» в належному стані.

Про це йдеться у повідомленні Міністерстві економіки.

Гроші надали з резервного фонду держбюджету. Витратять кошти на регламентні роботи, щоб уникнути ​​«надзвичайних ситуацій техногенного характеру».

«Виділені кошти дозволять підприємству утримувати аміакопровід в належному стані, що важливо для забезпечення безпеки населення, яке мешкає поруч. Окрім того, частина коштів буде спрямована на зарплату працівників держпідприємства, яке не працює сьогодні за основним напрямком діяльності з об’єктивних обставин. Рішення також дозволить в тому числі зберегти кваліфіковані професійні кадри, що працюють на підприємствах», — заявив заступник Міністра економіки Ігор Фоменко.

Зазначимо, аміакопровід «Тольятті-Одеса» не працює з 24 лютого 2022 року, коли російська компанія «Тольяттіазот» зупинила транзит аміаку через цю трубу.

Нагадаємо, що в Україні вперше продадуть підсанкційний завод, який раніше належав родині російсько-грецького олігарха Івану Саввіді.