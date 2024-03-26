Компанія Boeing. Фото з відкритих джерел

Генеральний директор компанії Boeing Дейв Калхун піде у відставку наприкінці 2024 року на тлі серії інцидентів із літаками.

Загалом у Boeing через проведуть масштабну зміну керівництва, повідомляє CNBC.

У відставку піде також голова правління компанії Ларрі Келлнер. Він залишить правління компанії на щорічних зборах Boeing у травні.

Його наступником став Стів Молленкопф, який працював директором компанії з 2020 року.

Також Стен Діл, президент і генеральний директор Boeing Commercial Airplanes, негайно залишає компанію. Його наступниця — Стефані Поуп, яка нещодавно стала головним операційним директором Boeing.

Кадрові рішення відбулися в той момент, коли авіакомпанії та регулюючі органи закликали до серйозних змін у компанії після безлічі недоліків якості та виробництва літаків Boeing.

Минулого тижня керівники авіакомпаній почали планувати зустрічі з директорами Boeing, щоб висловити своє невдоволення відсутністю контролю якості виробництва та нижчим, ніж очікувалося, виробництвом літаків 737 Max.

Нагадаємо, американська корпорація Boeing у березні минулого року ухвалила рішення про ліквідацію дочірнього підприємства «Боїнг БЛР» у Білорусі.