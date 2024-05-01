Щоб вода у вашому басейні завжди залишалася чистою та безпечною для купання, важливо використовувати ефективні хімічні засоби, такі як хлорка у таблетках. Цей метод очищення популярний завдяки своїй простоті та високій ефективності у боротьбі з бактеріями, вірусами та водоростями.

Переваги використання хлору у таблетках

Простота використання: Таблетки хлору легко розміщуються у спеціальних дозаторах або скіммерах, рівномірно розчиняються та забезпечують стабільний вміст хлору у воді.

Таблетки хлору легко розміщуються у спеціальних дозаторах або скіммерах, рівномірно розчиняються та забезпечують стабільний вміст хлору у воді. Довготривала дія: Одна таблетка може обробити великий об'єм води до двох тижнів, що забезпечує тривалий захист води від мікроорганізмів.

Одна таблетка може обробити великий об'єм води до двох тижнів, що забезпечує тривалий захист води від мікроорганізмів. Зручність зберігання: Таблетований хлор не випаровується та не втрачає своїх властивостей з часом, що робить його зберігання зручнішим порівняно з рідкими засобами.

Приклади хлору у таблетках

AquaDoctor C-60T: Це швидкодіючий хлор, який є ідеальним для початкової обробки, або шокової дезінфекції води в басейні. Продукт містить 60% активного хлору та ефективно бореться з патогенами.

AquaDoctor C-90T: Цей препарат підходить для регулярної дезінфекції води. Він повільно розчиняється, підтримуючи необхідний рівень хлору у питній воді протягом 7–14 днів.

Рекомендації щодо використання хлору у таблетках

Для початку підготуйте розчин, розчинивши необхідну кількість таблеток у чистій воді. Потім рівномірно розподіліть його басейном, забезпечуючи хороше перемішування за допомогою системи фільтрації.

Зверніть увагу на заходи безпеки при роботі з хлором: використовуйте рукавички та захисні окуляри, щоб уникнути контакту зі шкірою чи очима. Зберігайте хлор у прохолодному, сухому місці, недоступному для дітей та тварин.

Вимірювання рН води у басейні

Нормальний рівень рН води в басейні коливається між 7.2 та 7.4. Якщо рН занадто низький (кислий), це може спричинити подразнення очей, шкіри та слизових оболонок. Якщо рН занадто високий (лужний), купаючі також можуть відчувати дискомфорт, включаючи утруднення зору через каламутну воду. Також при відхиленні рН цього діапазону знижується ефективність хлору.

Вимірювати рН води в басейні рекомендується регулярно, використовуючи тест-смужки, електронні рН-метри або крапельні тести. Регулювати рН можна за допомогою спеціальних хімічних препаратів, які підвищують або знижують воду до бажаного рівня. Це забезпечує безпеку, комфорт купання та довговічність обладнання вашого басейну.

Регулярне використання хлору в таблетках допоможе зберегти ваш басейн у чудовому стані, забезпечить безпечне та комфортне купання.