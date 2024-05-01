Щоб вода у вашому басейні завжди залишалася чистою та безпечною для купання, важливо використовувати ефективні хімічні засоби, такі як хлорка у таблетках. Цей метод очищення популярний завдяки своїй простоті та високій ефективності у боротьбі з бактеріями, вірусами та водоростями.
AquaDoctor C-60T: Це швидкодіючий хлор, який є ідеальним для початкової обробки, або шокової дезінфекції води в басейні. Продукт містить 60% активного хлору та ефективно бореться з патогенами.
AquaDoctor C-90T: Цей препарат підходить для регулярної дезінфекції води. Він повільно розчиняється, підтримуючи необхідний рівень хлору у питній воді протягом 7–14 днів.
Зверніть увагу на заходи безпеки при роботі з хлором: використовуйте рукавички та захисні окуляри, щоб уникнути контакту зі шкірою чи очима. Зберігайте хлор у прохолодному, сухому місці, недоступному для дітей та тварин.
Нормальний рівень рН води в басейні коливається між 7.2 та 7.4. Якщо рН занадто низький (кислий), це може спричинити подразнення очей, шкіри та слизових оболонок. Якщо рН занадто високий (лужний), купаючі також можуть відчувати дискомфорт, включаючи утруднення зору через каламутну воду. Також при відхиленні рН цього діапазону знижується ефективність хлору.
Вимірювати рН води в басейні рекомендується регулярно, використовуючи тест-смужки, електронні рН-метри або крапельні тести. Регулювати рН можна за допомогою спеціальних хімічних препаратів, які підвищують або знижують воду до бажаного рівня. Це забезпечує безпеку, комфорт купання та довговічність обладнання вашого басейну.
Регулярне використання хлору в таблетках допоможе зберегти ваш басейн у чудовому стані, забезпечить безпечне та комфортне купання.
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Щоб вода у вашому басейні завжди залишалася чистою та безпечною для купання, важливо використовувати ефективні хімічні засоби, такі як хлорка у таблетках. Цей метод очищення популярний завдяки своїй простоті та високій ефективності у боротьбі з бактеріями, вірусами та водоростями.
AquaDoctor C-60T: Це швидкодіючий хлор, який є ідеальним для початкової обробки, або шокової дезінфекції води в басейні. Продукт містить 60% активного хлору та ефективно бореться з патогенами.
AquaDoctor C-90T: Цей препарат підходить для регулярної дезінфекції води. Він повільно розчиняється, підтримуючи необхідний рівень хлору у питній воді протягом 7–14 днів.
Зверніть увагу на заходи безпеки при роботі з хлором: використовуйте рукавички та захисні окуляри, щоб уникнути контакту зі шкірою чи очима. Зберігайте хлор у прохолодному, сухому місці, недоступному для дітей та тварин.
Нормальний рівень рН води в басейні коливається між 7.2 та 7.4. Якщо рН занадто низький (кислий), це може спричинити подразнення очей, шкіри та слизових оболонок. Якщо рН занадто високий (лужний), купаючі також можуть відчувати дискомфорт, включаючи утруднення зору через каламутну воду. Також при відхиленні рН цього діапазону знижується ефективність хлору.
Вимірювати рН води в басейні рекомендується регулярно, використовуючи тест-смужки, електронні рН-метри або крапельні тести. Регулювати рН можна за допомогою спеціальних хімічних препаратів, які підвищують або знижують воду до бажаного рівня. Це забезпечує безпеку, комфорт купання та довговічність обладнання вашого басейну.
Регулярне використання хлору в таблетках допоможе зберегти ваш басейн у чудовому стані, забезпечить безпечне та комфортне купання.