Ліга Конференцій є наймолодшою з трьох сучасних розіграшів єврокубків. Це найменш престижний Кубок, який є аналогом Кубка Кубків минулого сторіччя. Цього сезону буде визначено нового володаря Кубка ліги Конференцій, оскільки ні Рома, ні Вест Хем цього сезону в Лізі Конференцій не представлені.

Букмекери дуже докладно висвітлюють єврокубкові матчі. Ліга Конференцій не є винятком. Наприклад, лінія Мостбета головним фаворитом на підсумкову перемогу ставить Астон Віллу. Зробити ставку на переможця можна достроково, задовго до закінчення турніру, за добрим коефіцієнтом. Укласти парі можна як на сайті Мостбет, так і через мобільний додаток (mostbet azerbaycan yukle). Які шанси вісімки претендентів на перемогу у цій лізі Конференцій?

Вікторія – Фіорентина

Італійці в цій парі йдуть фаворитами як на перший матч (3,50 – 3,50 – 2,07), так і за підсумками турніру (коефіцієнт на підсумкову перемогу чехів дорівнює 19, на перемогу італійців – 4). На шляху до чвертьфіналу Вікторія з великим скрипом пройшла швейцарський Серветт. Суперники за 210 хвилин ігрового часу так і не змогли забити бодай один гол. У серії післяматчевих пенальті успіх посміхнувся Вікторії (3:1). Але як би там не було, а безпрограшна серія Вікторії вже налічує 22 матчі. Востаннє чехи програвали ще в листопаді минулого року (1:4 у Словацькому). Свою непросту групу Вікторія виграла дуже впевнено, випередивши загребське Динамо, Астану та Балкані.

Фіорентині також довелося «помучитися» у попередньому раунді з ізраїльським «Маккабі» з Хайфи. Долю протистояння вирішила виїзна вольова перемога італійців із рахунком 4:3. В Італії суперники розійшлися миром 1:1.

Вікторії цілком під силу як мінімум нав'язати боротьбу фавориту. Чехи дуже надійно грають в обороні, чого не скажеш про надійність оборони італійців.

Олімпіакос – Фенербахче

Грекам чомусь відвели роль явного аутсайдера з усієї вісімки претендентів на титул. Якщо на домашній матч з Фенером Олімпіакос йде в ролі номінального фаворита (2,53 – 3,48 – 2,69), то на підсумкову перемогу Олімпіакосу дали найвищий коефіцієнт – 26,00, тоді як перемогу турецького клубу оцінили куди меншим коефіцієнтом – 7,00.

У першому раунді плей-офф Олімпіакос двічі обіграв з рахунком 1:0 угорський Ференцварош, після чого здійснив невелике футбольне диво, зумівши відіграти гандикап у три м'ячі у матчі з Тель-Авівом після домашньої поразки 1:4, та «добивши» суперника в екстра -таймах ще двома голами Ці 6:1 багатьом нагадали знаменитий камбек каталонців проти ПСЖ після поразки у Франції 0:4.

Фенербахче відіграв із бельгійським ПСЖ аналогічним чином – виїзна перемога 3:0 та домашня поразка 0:1. Але тут обійшлося без додаткових екстра-таймів. У 2021 році Олімпіакос та Фенербахче грали в одній групі Ліги Європи, тоді обидва матчі виграли греки: 1:0 та 3:0.

Астон Вілла - Лілль

Це найсильніша пара з усіх чотирьох матчів третього раунду плей-офф Ліги Конференцій. Англійці йдуть фаворитами як на цей матч (1,70 – 3,94 – 4,70), так і на підсумкову перемогу в турнірі (2,75 проти 6 у Лілля). Команда Емері зіграла нульову нічию в Амстердамі з Аяксом, після чого знищила голландців на Вілла Парк 4:0, певною мірою реабілітувавшись перед своїми глядачами після розгромної поразки від Тоттенхема з таким самим рахунком напередодні.

Лілль вже у першому виїзному матчі зі Штурмом практично зняв усі питання про переможця, вигравши 3:0. У Франції було зафіксовано нічию 1:1, яка вивела Лілль у третій раунд плей-офф. Цікаво, що до цієї нічиєї з австрійцями, і після, Лілль також грав унічию – 2:2 з Ренном та 1:1 з Брестом.

Брюгге – ПАОК

Бельгійці йдуть фаворитами як на домашній матч (1.97 – 3,60 – 3,72), так і на підсумкову перемогу (11 проти 21 у ПАОК). У другому раунді плей-офф Брюгге програв виїзний матч Молді 1:2, але вдома взяв впевнений реванш 3:0.

ПАОК також програв перший виїзний матч загребському Динамо 0:2, але потім удома з лишком відігрався 5:1. Мабуть, це найнепередбачуваніша пара з усіх чотирьох матчів, в якій перемогти може будь-яка команда.





