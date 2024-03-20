Теніс – це спорт, який поєднує в собі елегантність, стратегію та фізичну витривалість, зародившись у пізньому 19 столітті в Англії. Відтоді він розвинувся у глобальне явище, кульмінацією якого є турніри Великого шолома, що привертають увагу мільйонів фанатів по всьому світу, а також надають можливість поставити ставку у букмекерській конторі, занурюючись глибше в атмосферу цього виду спорту. В історії тенісу є гравці, чиї імена назавжди увійшли в «залу слави», завдяки їхнім неймовірним досягненням та рекордам. Серед них – Мартіна Навратілова та Новак Джокович, кожен з яких встановив вражаючі рекорди в жіночому та чоловічому тенісі відповідно.

Відомі тенісисти

Коли йдеться про тенісистів з найбільшою кількістю перемог у турнірах, два імені вирізняються: Мартіна Навратілова та Новак Джокович.

Мартіна Навратілова

Навратілова має неперевершений рекорд у жіночому тенісі, здобувши 344 перемоги у турнірах, включаючи 167 титулів у одиночних іграх та 177 у парних. Її досягнення охоплюють видатну кар'єру з 1975 по 2006 рік, і вона відома рекордною кількістю 59 титулів на турнірах Великого шолома, що включає 18 у одиночних іграх, 31 у жіночих парних та 10 у міксті. Її домінування розповсюджувалось не лише на Великі шоломи, а й на інші престижні турніри, як-от Чемпіонати Virginia Slims/Avon та Eastbourne International.

Новак Джокович

Що стосується чоловічого тенісу, Новак Джокович встановив новий стандарт в Ері Відкритих дверей. Станом на 2023 рік він тримає рекорд за найбільшу кількість титулів Великого шолома в історії чоловічого тенісу, маючи 23 перемоги. Це досягнення ставить його попереду інших легенд тенісу, таких як Рафаель Надаль та Роджер Федерер. Перемоги Джоковича на турнірах Великого шолома розподілені між усіма чотирма головними турнірами, з 10 титулами на Відкритому чемпіонаті Австралії, 3 на Ролан Гаррос, 7 на Вімблдоні та 3 на Відкритому чемпіонаті США. Його універсальність та послідовність на різних поверхнях та у різних турнірах підкреслюють його місце як одного з найвидатніших тенісистів усіх часів.

Обидва Навратілова та Джокович продемонстрували виняткову майстерність, стійкість та довговічність у своїх кар'єрах, встановлюючи рекорди, які свідчать про їхнє домінування у світі тенісу.

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