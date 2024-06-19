Мережа магазинів сучасної електроніки та побутової техніки Кібернетики святкує відкриття оновленого магазину у м. Южноукраїнськ. Офіційна дата відкриття припадає на 21-23 червня за адресою просп. Незалежності, 33г.

Площа магазину складає 94.77 квадратних метрів, в ньому представлені смартфони від світових брендів, ноутбуки, навушники, телевізори, колонки, кухонна техніка, девайси для краси та багато інших гаджетів.

На честь відкриття магазину Кібернетики влаштовують справжнє свято знижок та акцій для відвідувачів:

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; РОЗІГРАШ крутих подарунків: зробивши покупку у Кібернетики на суму від 499 грн, клієнт автоматично стає учасником розіграшу та має можливість отримати один з багатьох подарунків. Головним призом буде електросамокат Proove, окрім цього клієнт зможе виграти смартфон, Bluetooth колонку, ігрові навушники та ігрові килимки.

Партнерами заходу стали відомі бренди Proove, Hator, Ufesa та realme.

Кібернетики — українська мережа магазинів техніки, яка почала свою діяльність у місті Херсон. Зараз мережа нараховує близько 57 магазинів розташованих по всій її території України. У Миколаєві на сьогодні працюють 4 магазини Кібернетики:

вул. Макарова Адмірала, 58а

просп. Центральний (Леніна), 148а/7

просп. Центральний (Леніна), 76

просп. Богоявленський (Жовтневий), 311/4

Крім того, у мережі є офіційний сайт kibernetiki.com.ua, де ви знайдете весь асортимент товарів і зможете зробити замовлення з безкоштовною доставкою до магазину. На сайті Кібернетики постійно діють знижки та акційні пропозиції на товари, тут ви зможете замовити повербанк зі знижкою до 68%, отримати підвищений кешбек на товар з пропозиції тижня та 5% кешбек на день народження.