Миколаївці відпочивають на міськомоу просторі 8 Причалі, червень 2024 року. Фото: «НикВести»

Станом на липень 2024 року кількість проваджень про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги на Миколаївщині сягнула 29 тисяч.

Про свідчать дані цифрового сервісу аналізу державних даних «Опендатабот», пишуть «НикВести».

Загалом в Україні наразі налічується 701 тисяча проваджень про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги. Від початку повномасштабної війни боргів побільшало на 37%. Станом на лютий 2022 року в реєстрі було 512 359 таких проваджень.

Найбільше боржників проживає у Дніпропетровській області — понад 100 тисяч проваджень, або 14,3% від загальної кількості. Далі за рейтингом Харківська та Донецька область — 94,8 тисячі та 79,7 тисяч відповідно. Миколаївська область займає восьме місце серед регіонів-боржників.

Скриншот з цифрового сервісу аналізу державних даних «Опендатабот»

36,9% від усіх боргів становить несплата за опалення — 258,8 тисяч. На другому зі значним відривом опинилися борги за водопостачання — 18,6%, або 130,2 тисяч. А замикають трійку борги за світло — 67,9 тисяч, або 9,7%.

За які ще комунальні послуги боргують українці:

житлове обслуговування — 67 100, або 9,6%;

газопостачання — 59 700, або 8,5%;

вивіз відходів — 7 600, або 1,1%.

Ще у 15,6% випадків визначити сферу стягувача не вдалося. Це приблизно 109 тисяч боргів.

Від початку повномасштабної війни в Україні діяв мораторій на примусове стягнення та відключення від мереж боржників з комунальних платежів. У 2024 році цей мораторій скасували. Наразі обмеження діє лише у випадку, якщо будинок споживача був пошкоджений внаслідок воєнних дій.

Що з боргами у Миколаєві?

Станом на січень 2024 року жителі Миколаєва заборгували вже понад 241 мільйон гривень за послуги з водопостачання та водовідведення. Серед регіонів України миколаївці стали одними з найбільших боржників за послуги водопостачання.

У соцмережах почали публікувати рекламні відеоролики з погрозами про блокування за заборгованість кредитних карток миколаївців. У коментарі «НикВести» директор КП Борис Дуденко пояснив, що мета подібних відео донести до населення необхідність сплачувати за борги.

А станом на кінець жовтня 2023 року загальний борг миколаївців за послуги з теплопостачання перед облтеплоенерго склаладали 213 мільйонів гривень. На той час містяни сплатили вже 95% боргу за опалювальний сезон 2022/23 й наразі сума минулорічного бору складає 90 мільйонів гривень. Директор «Миколаївоблтеплоенерго» заявляв, що у 2024 році підприємство планує запровадити двоставковий тариф. Це означає, що миколаївці платитимуть за опалення протягом усього року, а не лише під час опалювального сезону, однак взимку платіжки будуть більші.