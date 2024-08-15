Колаборант Володимир Сальдо, фото: ТАСС

Призначеному російськими окупантами «губернатору» Херсонщини Володимиру Сальдо повідомили про підозру у викраденні майже 3 тисяч тонн українського зерна.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, колаборанта у 2022 році призначили «губернатором» Херсонщини. Він користувався посадою і тиснув на представників місцевого бізнесу, а також допомагав захоплювати й грабувати підприємства.

Восени 2022 року Володимир Сальдо розпорядився створити тимчасову адміністрацію на окупованому підприємстві «Херсонський комбінат хлібопродуктів», у сховищах якого зберігалося понад 30 тисяч тонн зернових і технічних культур.

В інтересах військово-політичного керівництва Росії він наказав вивезти зерно із Херсона. Окупанти встигли вивезти трьома баржами з Херсону на підконтрольні території РФ врожай ячменю 2021 року, вагою понад 2,8 тисяч тонн і вартістю майже 15 мільйонів гривень.

Нагадаємо, на одній з трас в Одеській області компанія невідомих осіб відкрила зерновоз миколаївського постачальника, розсипавши до 5 тонн сільгосппродукції на дорогу.