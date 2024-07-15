Працівники ДБР повідомили про підозру командиру відділення на одному з суден ВМС України, якого підозрюють у вимаганні з підлеглих хабарів за вихідний на суші.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, для того, щоб піти у законний вихідний з судна, підлеглі мали сплатити йому 10 тисяч гривень.

За оперативними даними, так він міг заробляти на відгулах моряків не менше 150 тисяч гривень в місяць.

За даними слідства, 9 липня правоохоронці затримали чоловіка під час одержання чергової оплати у сумі одна тисяча доларів. Ці гроші він отримав від підлеглого за можливість протягом місяця ходити у вихідні на сушу.

Військовослужбовцю повідомили про підозру в одержанні хабаря (частина 3 статті 368 КК України).

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у 182 тисячі гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Командир ВМС України підозрюється в хабарництві / Фото: ДБР Командир ВМС України підозрюється в хабарництві / Фото: ДБР

Нагадаємо, у Центральному районному суді Миколаєва винесли вирок 24-річному мешканцю регіону, який п’яний водив авто та пропонував працівнику поліції хабар.