Працівники ДБР повідомили про підозру командиру відділення на одному з суден ВМС України, якого підозрюють у вимаганні з підлеглих хабарів за вихідний на суші.
Як повідомили у Державному бюро розслідувань, для того, щоб піти у законний вихідний з судна, підлеглі мали сплатити йому 10 тисяч гривень.
За оперативними даними, так він міг заробляти на відгулах моряків не менше 150 тисяч гривень в місяць.
За даними слідства, 9 липня правоохоронці затримали чоловіка під час одержання чергової оплати у сумі одна тисяча доларів. Ці гроші він отримав від підлеглого за можливість протягом місяця ходити у вихідні на сушу.
Військовослужбовцю повідомили про підозру в одержанні хабаря (частина 3 статті 368 КК України).
Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у 182 тисячі гривень.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Нагадаємо, у Центральному районному суді Миколаєва винесли вирок 24-річному мешканцю регіону, який п’яний водив авто та пропонував працівнику поліції хабар.
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Працівники ДБР повідомили про підозру командиру відділення на одному з суден ВМС України, якого підозрюють у вимаганні з підлеглих хабарів за вихідний на суші.
Як повідомили у Державному бюро розслідувань, для того, щоб піти у законний вихідний з судна, підлеглі мали сплатити йому 10 тисяч гривень.
За оперативними даними, так він міг заробляти на відгулах моряків не менше 150 тисяч гривень в місяць.
За даними слідства, 9 липня правоохоронці затримали чоловіка під час одержання чергової оплати у сумі одна тисяча доларів. Ці гроші він отримав від підлеглого за можливість протягом місяця ходити у вихідні на сушу.
Військовослужбовцю повідомили про підозру в одержанні хабаря (частина 3 статті 368 КК України).
Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у 182 тисячі гривень.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Нагадаємо, у Центральному районному суді Миколаєва винесли вирок 24-річному мешканцю регіону, який п’яний водив авто та пропонував працівнику поліції хабар.